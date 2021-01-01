لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وصفات زيت الورد



زيت الورد زيت الورد

يعتبر زيت الورد أساسي في التبييض ويتميّز برائحةٍ عطريّةٍ جميلة، وينعّم، ويليّن، ويفتّح البشرة، ويقلّل من حبّ الشّباب، والنّدوب،والتّجاعيد فيها، وتناسب هذه الوصفة جميع أنواع البشرة.



لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات التى يمكنك استخدامها بزيت الورد لتفتيح البشرة وفقا لموقع بولد سكاى.



الوصفات..

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المكونات: كوب من الحليب المبرّد,10 قطرات من زيت الورد.طريقة التحضير:يُضاف زيت الورد إلى الحليب، ويخلطانّ جيداً. ثمّ يتمّ تطبيق الخليط على جميع أنحاء الجسم، ويترك عليه لعدّة دقائققليلة. بعد ذلك يُغسل بالماء. تكرّر الوصفة يوميّاً لعدّة أيام قليلة.-زيت الورد لإزالة الجلد الميت هذه الوصفة عبارة عن مقشّرٍ كريمي القوام، تعمل على إزالة الجلد الميّت بلطفٍ، وتنعّم البشرة، وتزيل الاسمرارالنّاتج عن التّعرض للشّمس، مما يفتّح لون البشرة، بالإضافة إلى أنّها تمنع تلف خلايا البشرة عن طريق تحييد الجذور الحرّة الضّارة، وهيمناسبة للبشرة الحساسة والجافة، وطريقتها هي:المكونات: أرز مطحون. لبن رائب. 2 قطرة من زيت الورد.طريقة التحضير: تُخلط المكوّنات، ثمّ يتم تطبيقها على الوجه. وبعد ذلك، يُترك الخليط ليجف على البشرة، ثمّ يُشطف بالماء.-زيت الورد لترطيب ونضارة البشرة في فصل الشتاء تميل البشرة إلى الجفاف في فصل الشّتاء، وهذه الوصفة المقشِّرة ترطّب البشرة جيداً،وتعيد إليها التألّق، والنّضارة، والإشراق، وطريقتها هي:المكونات: نصف ملعقة كبيرة من العسل. 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقتان كبيرتان ونصف ملعقة منالسّكر الخشن. 2-1 قطرة من زيت الورد. حفنة من الورود المجفّفة.طريقة التحضير: يُسخّن زيت جوز الهند في وعاءٍ على الموقد حتى يذوب. عندما يتم ذوبان زيت جوز الهند، يُضاف إليه العسل وماءالورد،ويخلطان جيداً للحصول على خليطٍ متجانس. يترك الخليط ليبرد، ثمّ يضاف السّكر ببطء مع الاستمرار في الخلط للحصول على معجونٍمتجانس. بعد ذلك، يضاف زيت الورد ويخلط جيّداً. ومن ثمّ تفتّت قطع الورود المجففة في الخليط. ثم يفرك به الوجه، ثم يغسل.-لتوحيد لون البشرة ومكافحة تقدم سنها هذه الوصفة مقشّرة للجسم، ترطّب، وتليّن البشرة، ومثاليّة للجسم المتعب، وتعمل على زيادة نضارةوتوهّج بشرة الجسم، فالسّكر فيها يقشّر البشرة الجافة بلطفٍ، وزيت جوز الهند يحمي البشرة، وزيت الورد مضادّ لعلامات تقدّم سنالبشرة؛ إذ يبقيها نضرةً وصحيّة، وبتلات الورد مضادّة للجراثيم وتوحّد لون البشرة، وعطرها يحفّز النّوم والاسترخاء، وطريقة هذه الوصفة هي:المكونات: كوب من السّكر الأبيض. 20-10 قطرات من زيت الورد. 2-1 حفنة من بتلات الورد الطّازجة. نصف كوب من زيت جوز الهند. يمكنإضافة القهوة للتّخلص من السّيلوليت.طريقة التحضير: يُخلط السّكر الأبيض وزيت جوز الهند وبتلات الورود في الخلاط الكهربائي. يضاف زيت الورد إلى الخليط، ويتم تقليبهمعه. بعد ذلك، يفرك الخليط المقشّر على بشرة الجسم. ويترك لمدّة 2-3 دقائق، ثمّ يُغسل بالماء الفاتر.