أطعمة تعالج تساقط الشعر تعرف عليها



تساقط الشعر تساقط الشعر



مشكلة تساقط الشعر من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء والرجال ومختلف الأعمار، وفى الحقيقة لها أسباب عديدة يجب اكتشافها وعلاجها بجانب اتباع نظام غذائي مفيد يحس على نمو الشعر.



نقدم لكم أهم الأطعمة التى تمنع تساقط الشعر وتحسن نموه، وفقا لموقع “papillahaircare”.



الجزر

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الجزر أحد الأطعمة الشعبية المفيدة لفروة الرأس والشعر لأنه غني بالبيتا كاروتين وهى تتحول إلى فيتامين أ في أجسامنا مما يحسن وينظم إفراز الزهم في فروة الرأس للحصول على تغذية جيدة للشعر وفروة الرأس.يساعد الجزر على تحسين الدورة الدموية في الجسم بما في ذلك فروة الرأس مما يؤدي إلى بصيلات شعر أقوى ونمو أفضل للشعر.السمكالأسماك غنية بالبروتينات الخالية من الدهون التي يحتاجها شعرك لينمو بشكل صحي، وتحتوى على كميات قليلة من الدهون والتي بدورها تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون .تحدث بعض أنواع تساقط الشعر مثل الصلع الذكوري بسبب زيادة هرمونات الذكورة مثل الأندروجين والتستوستيرون ويمكن أن تحدث هذه بسبب الحميات الغذائية الغنية بالدهون ومن خلال تناول الأطعمة قليلة الدسم مثل الأسماك ويمكنك منع تساقط الشعر.البيضالأحماض الدهنية هي أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لتعزيز نمو الشعر ويمكن أن تؤدي زيادة الأحماض الدهنية المهمة مثل أحماض أوميجا 6 الدهنية لتقوية بصيلات الشعر وبالتالي تحسين نمو الشعر بشكل عام. يعتبر البيض مصدرًا طبيعيًا لأحماض أوميجا 6 الدهنية وفيتامين ب 7 لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على شعر أكثر صحة فقم بتضمين البيض في نظامك الغذائي.الجوزإذا كنت ترغب في تضمين المكسرات في نظامك الغذائي ، فإن الجوز خيار جيد لأنه غني بالعناصر الغذائية لنمو الشعر مثل البروتين والفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 6 الدهنية وهذه العناصر الغذائية ضرورية لتساقط الشعر وتساعد على تسهيل نمو الشعر.الشوفاننوع آخر من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية لنمو الشعر، ودقيق الشوفان غني بالألياف الطبيعية التي يحتاجها جسمك لتعزيز النمو والتطور الصحي، وهذا يشمل نمو شعرنا.تضمنت الدراسات أنواعًا أخرى من الحبوب الكاملة التي تساهم في اللمعان الصحي لشعرنا بالإضافة إلى ذلك فإن الشوفان غني بالزنك والحديد الضروريين لمنع تساقط الشعر.