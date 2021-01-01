لعلاج القولون التقرحي أطعمة يجب الابتعاد عنها

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القولون التقرحي

يبدأ التهاب القولون التقرحي في المستقيم وقد ينتشر إلى القولون، وقد تكون الأعراض ثابتة أو تأتي وتذهب، وهي تشمل الإسهال ، وفقدان الوزن ، والتشنجات البطنية ، وفقر الدم ، ودم أو صديد في حركات الأمعاء، ولا يوجد علاج شافٍ لالتهاب القولون التقرحي، ولكن يمكن أن تساعد الأدوية في تهدئة الالتهاب.

كما يمكن لبعض العادات الغذائية الصحيح أن تحافظ على صحة القولون، غالبًا ما تتضمن الأطعمة التي بها مشكلات:

1. الخضار قليلة الألياف لمكافحة تهيج الأمعاء

تحتوي الخضراوات الصليبية ، مثل البروكلي والملفوف واللفت ، على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ، والتي تعتبر مهمة لأي شخص ، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من القولون التقرحي.

غالبًا ما تكون الخضراوات الصليبية هي الأطعمة التي يصعب على الناس تناولها ، لا سيما عندما يكون مرض التهاب الأمعاء خارج نطاق السيطرة، تحتوي هذه الخضار على سلسلة كربوهيدرات تعرف باسم رافينوز ، والتي لا يمتلك البشر الإنزيم اللازم لتحطيمها ؛ هذا يعني أنه يمر عبر المعدة والأمعاء الدقيقة غير مهضوم، من المعروف أيضًا أن هذه الأطعمة تسبب الغازات الزائدة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين .

2. الأطعمة الدهنية.
3. الأطعمة والمشروبات عالية السكر.
4. المشروبات الغازية.
5. الأطعمة الغنية بالألياف.

المصدر: elbalad

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