الروس تكبدوا خسائر كبيرة خلال التقدم لمنطقتي لوهانسك ودونيتسك



الروس تكبدوا خسائر كبيرة الروس تكبدوا خسائر كبيرة



قال الجيش الأوكراني، إن الوحدات الروسية "تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات "أثناء محاولتها التقدم غربا إلى حدود منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وفقا لمتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وحسب "سي إن إن" قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في وقت متأخر من يوم الأحد:"في بعض المناطق، يبلغ عدد موظفي الوحدات [الروسية] ، نتيجة للأعمال العدائية، أقل من 20?".



وادعى أولكسندر شتوبون، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة أنه "في اتجاه بوباسنا، بسبب الخسائر الفادحة وعدم القدرة على العمل بشكل مستقل، تتعاون القوات المحمولة جوا للقوات المسلحة للاتحاد الروسي مع ممثلي الشركات العسكرية الخاصة الروسية لمزيد من العمل".



وسقطت أنقاض بوباسنا في أيدي القوات الروسية في وقت سابق من هذا الشهر لكن يبدو أنها لم تستحوذ على مساحة كبيرة في المنطقة منذ ذلك الحين.

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ويحاول الروس أيضا التقدم جنوبا من إزيوم منذ عدة أسابيع، وقالت هيئة الأركان العامة يوم الأحد إنهم يحاولون دون جدوى القيام بعمليات هجومية باتجاه قريتين جنوب البلدة.وقال الجيش أيضا إن القوات الروسية شمال وشرق مدينة خاركيف تحاول الدفاع عن مواقعها 'لمنع تقدم قواتنا إلى حدود الدولة الأوكرانية' بينما تواصل قصف البلدات والقرى التي استعادتها أوكرانيا مؤخرا.