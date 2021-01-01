مدافع هاوتزر الأمريكية تواجه الجيش الروسي في الخطوط الأمامية

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صورة الخبر: مدافع هاوتزر الأمريكية
مدافع هاوتزر الأمريكية


قالت السفارة الأمريكية في كييف، الأحد، إن أوكرانيا نشرت العديد من مدافع هاوتزر الأمريكية الجديدة من طراز إم-777 على الخطوط الأمامية.

وأوضحت أن واشنطن سلمت كييف جميع المدافع التسعين التي كان من المقرر إرسالها باستثناء واحد، حسب وكالة "رويترز".

وتأتي شحنة هاوتزر إم-777 ضمن إنفاق أمربكي ضخم على الأسلحة الموجهة لمساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير.

ويُنظر إلى المدافع إم-777 على أنها مهمة بشكل خاص بالنظر إلى مداها البعيد ودقتها.

على جانب آخر، أحرزت روسيا بعض التقدم في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، التي تشهد معارك طاحنة، بينما شن الجيش الأوكراني هجوما مضادا بالقرب من مدينة إزيوم الاستراتيجية التي تسيطر عليها موسكو.

وفي غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية، قال مسؤولون أوكرانيون إن صواريخ دمرت البنية التحتية العسكرية ليلا، واستهدفت منطقة لفيف انطلاقا من البحر الأسود.

وتؤكد أوكرانيا أنها حققت سلسلة من النجاحات منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير، مشيرة إلى وقف القادة الروس هجومهم عل كييف، وخروج القوات الروسية من خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع في دونباس ما زال صعبا جدا، وإن القوات الروسية لاتزال تحاول اقتناص نوع من النصر في منطقة يمزقها الصراع منذ 2014، قائلا "إنهم لا يتوقفون عن مساعيهم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الصواريخ أصابت نقطتي قيادة و11 موقعا لسرايا و4 مستودعات مدفعية في 4 مناطق شرق دونيتسك بعضها في عمق الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بين دونيتسك وإزيوم.

المصدر: رويترز

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