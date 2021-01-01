تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية.. فيديو


ظهر المتهم في قتل القمص ارسانيوس وديد في قفص الاتهام ، بأولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الإسكندرية ، وهو يقرأ القرآن ويرفع سبابته بعلامة النصر داخل قفص الاتهام بالمحكمة.

وأنكر المتهم ارتكابه الجريمة بعد سؤال هيئة المحكمة له، وأكد أنه لا يعلم المجنى عليه، وليس لديه معرفة سابقة له .

وأكد ضابط التحريات ، في قضية قتل كاهن الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد، أمام محكمة جنايات الإسكندرية أن التحريات أثبتت اعتقال المتهم في الفترة من عام 1987 حتى 2008 على فترات متفاوتة، وأن المتهم المشهور باسم عبدالرحمن نهرو، كان منتميا للجماعة الإسلامية .

وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى، تأجيل جلسة محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية القمص ارسنيوس وديد إلى جلسة 18 مايو القادم لسماع مرافعة الدفاع.

واستمعت هيئة المحكمة لشهود عيان الحادث من الفتيات المتواجدين مع المجنى عليه كما استمع لشهاده سائقه.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية.. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager