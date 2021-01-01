تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية.. فيديو



ظهر المتهم في قتل القمص ارسانيوس وديد في قفص الاتهام ، بأولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الإسكندرية ، وهو يقرأ القرآن ويرفع سبابته بعلامة النصر داخل قفص الاتهام بالمحكمة.



وأنكر المتهم ارتكابه الجريمة بعد سؤال هيئة المحكمة له، وأكد أنه لا يعلم المجنى عليه، وليس لديه معرفة سابقة له .



وأكد ضابط التحريات ، في قضية قتل كاهن الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد، أمام محكمة جنايات الإسكندرية أن التحريات أثبتت اعتقال المتهم في الفترة من عام 1987 حتى 2008 على فترات متفاوتة، وأن المتهم المشهور باسم عبدالرحمن نهرو، كان منتميا للجماعة الإسلامية .

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وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى، تأجيل جلسة محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية القمص ارسنيوس وديد إلى جلسة 18 مايو القادم لسماع مرافعة الدفاع.واستمعت هيئة المحكمة لشهود عيان الحادث من الفتيات المتواجدين مع المجنى عليه كما استمع لشهاده سائقه.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو