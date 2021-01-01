علماء توصلوا إلى زرع نبتة في تربة من القمر

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة أعدّها باحثون من جامعة فلوريدا ونُشرت ليل الخميس في مجلة "كوميونيكيشنز بايولودجي"، أمكانية ونجاح زرع نباتات على سطح القمر، بحسب واشنطن بوست.
وعلّق رئيس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بيل نيلسون على الدراسة في بيان اعتبر فيه إنّ "هذه الدراسة مهمة لأهداف ناسا الاستكشافية البشرية الطويلة الأمد"، مضيفا "سنحتاج إلى استخدام الموارد الموجودة على القمر والمريخ لتطوير مصادر غذاء خاصة برواد الفضاء المستقبليين الذين سيعيشون في الفضاء".
واستخدم الباحثون خلال دراستهم 12 غراما فقط من التربة القمرية (ما يوازي بضع ملاعق صغيرة) جُمعت من أماكن مختلفة على القمر خلال رحلات أبولو 11 و12 و17. ووضعوا في أوانٍ صغيرة جدا نحو غرام من التربة (تسمى الريغوليث) وأضافوا إليها الماء ثم البذور، وكانوا يضيفون بشكل يومي محلولا مغذيا، وبعد يومين، نبتت البذور المزروعة في التربة القمرية.
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