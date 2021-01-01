أحدث AYANEO2 أجهزة الألعاب المحمولة بكرت الشاشة المميز بمعمارية RDNA2

كُشِف اليوم عن أحدث أجهزة الألعاب المحمولة AYANEO2 المطورة في الصين، والذي يتضمن سلسلة Ryzen 6000U الجديدة من AMD التي ترتكز على معمارية Zen3، وكرت الشاشة بمعمارية RDNA2 بآداء على مستوى كرت الشاشة GeForce GTX 1050 Ti.
يعد معالج Ryzen 7 6800U أحد إصدارات AMD الذي يستهدف دعم الأنظمة المميزة بتصميم نحيف وخفيف الوزن، ويتميز المعالج بعدد 8 من الأنوية و 16 thread بسرعة تصل إلى 4.7 GHz، ويتضمن المعالج كرت الشاشة المميز بمعمارية RDNA2.
أيضاً يتيمز جهاز الألعاب AYANEO2 بآداء سريع، وذلك بفضل معالج 6800U الذي يتميز بكرت شاشة Radeon 680M مع 12 من وحدات الحوسبة، والذي يقدم آداء أفضل بنسبة 50% مقارنة بجهاز Steam Deck.
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