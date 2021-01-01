في 19 مايو سيتم الكشف عن هاتف OnePlus Nord 2T 5G

سيصل OnePlus Nord 2T 5G رسميًا في 19 مايو، تأتي هذه المعلومات مباشرة من شركة OnePlus نفسها، والتي قامت بإرسال رسائل بريد إلكتروني حول الحدث اليوم.
ووفقا لما تم إدراجه حتى الآن، سيحتوي Nord 2T 5G على شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة ودقة FHD+ مع معدل تحديث 90 هرتز وكاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل موجودة داخل فتحة الثقب الموجودة على اليسار.
يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Dimensity 1300 ويحتوي على ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين.
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