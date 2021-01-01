تنطلق ساعة Realme SZ100 الذكية رسمياً في 18 من مايو



Realme SZ100 Realme SZ100

تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 18 من مايو، حيث تطلق سلسلة هواتف Narzo 50 5G في السوق الهندي، كما تكشف عن ساعة Realme SZ100 الذكية خلال الحدث.



أكدت Realme من خلال إعلان تشويقي نشر مؤخراً على إطلاق ساعة Realme SZ100 في السوق الهندي قريباً.



ولقد ظهرت الساعة الذكية على الموقع الرسمي للشركة، مع بعض المواصفات المميزة لهذا الإصدار، حيث تضم شاشة بحجم 1.69 إنش، وجودة عرض HD، كما تأتي الساعة الذكية بميزة إستشعار حرارة الجلد أو الجسم.

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أيضاً تأتي الساعة الذكية بعدد من المميزات لمراقبة الصحة ونشاط المستخدم، والتي تتضمن رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم.كما تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية تأتي بعدد من الأوجه، كما تدعم مراقبة نشاط المستخدم في عدد من الأنشطة الرياضية.من جانب أخر تؤكد Realme على أن ساعة Realme SZ100 الذكية تدعم عمر شحن يصل إلى 12 يوم، ومن المتوقع أن تدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية تنطلق للسوق الهندي بسعر 26 دولار.