تنطلق ساعة Realme SZ100 الذكية رسمياً في 18 من مايو

تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 18 من مايو، حيث تطلق سلسلة هواتف Narzo 50 5G في السوق الهندي، كما تكشف عن ساعة Realme SZ100 الذكية خلال الحدث.
أكدت Realme من خلال إعلان تشويقي نشر مؤخراً على إطلاق ساعة Realme SZ100 في السوق الهندي قريباً.
ولقد ظهرت الساعة الذكية على الموقع الرسمي للشركة، مع بعض المواصفات المميزة لهذا الإصدار، حيث تضم شاشة بحجم 1.69 إنش، وجودة عرض HD، كما تأتي الساعة الذكية بميزة إستشعار حرارة الجلد أو الجسم.
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