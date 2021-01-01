يأتي هاتف OnePlus Ace Racing بشاشة LCD ومعدل تحديث 120Hz

تستعد شركة وان بلس لإطلاق أحدث إصدارات الشركة المميزة من الهواتف الذكية OnePlus Ace Racing، ولقد أكدت وان بلس على دعم هذا الإصدار بشاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz.
تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 17 من مايو لكشف النقاب عن أحدث الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية في إصدارها الخاص OnePlus Ace Racing.
ولقد قدمت وان بلس الإصدار الأصلي من الهاتف OnePlus Ace رسمياً للأسواق خلال الشهر الماضي، ومن جديد تستعد لتقدم إصدارها الخاص للأسواق، حيث شارك الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس “Louis Li” تفاصيل جديدة حول الهاتف على منصة Weibo.
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