يأتي هاتف OnePlus Ace Racing بشاشة LCD ومعدل تحديث 120Hz



OnePlus Ace Racing OnePlus Ace Racing

تستعد شركة وان بلس لإطلاق أحدث إصدارات الشركة المميزة من الهواتف الذكية OnePlus Ace Racing، ولقد أكدت وان بلس على دعم هذا الإصدار بشاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz.



تعقد شركة وان بلس مؤتمرها القادم في 17 من مايو لكشف النقاب عن أحدث الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية في إصدارها الخاص OnePlus Ace Racing.



ولقد قدمت وان بلس الإصدار الأصلي من الهاتف OnePlus Ace رسمياً للأسواق خلال الشهر الماضي، ومن جديد تستعد لتقدم إصدارها الخاص للأسواق، حيث شارك الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس “Louis Li” تفاصيل جديدة حول الهاتف على منصة Weibo.

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كما شارك الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في السوق الصيني صور يوضح من خلالها تصميم هذا الإصدار، أيضاً يؤكد الإعلان التشويقي على أن الهاتف يأتي بشاشة LTPS IPS LCD بمعدل تحديث 120Hz.أيضاً أكد “Louis Li” على أن معدل التحديث المتغير في شاشة LCD يدعم إستمرار البطارية بعمر شحن لفترة أطول، حيث سيعمل معدل التحديث المتغير على خفض معدل الإطارات عند عرض صورة ثابتة على الهاتف بشكل تلقائي، بينما يرتفع معدل التحديث في الألعاب.من جانب أخر يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 8100 MAX، ومن المتوقع أن يأتي بمستوى تسعير جيد مقارنة بالإصدارات المنافسة في الأسواق.