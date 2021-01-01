يأتي هاتف Motorola Razr 3 القادم بشاشات مميزة بحجم أكبر

تخطط شركة موتورولا لإطلاق الجيل الثالث من هواتفها الصدفية القابلة للطي Motorola Razr لاحقاً هذا العام، ولقد أكدت أحدث التسريبات أن هذا الإصدار يأتي بحجم أكبر للشاشات مقارنة بإصدار العام الماضي.
يأتي إصدار موتورولا القادم Razr 3 بتصميم صدفي قابل للطي، وهي لغة التصميم المميزة لهذه السلسلة من الهواتف الذكية.
ولقد أوضحت أحدث التفاصيل التي نشرت عبر المحلل”Ross Young” أن هاتف Razr 3 يأتي بحجم أكبر في شاشة الغطاء الخلفي، حيث تتميز الشاشة الخارحية بحجم 3.0 إنش، مقارنة بحجم 2.7 إنش في شاشة الإصدار السابق Razr 5G.
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