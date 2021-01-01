تعلن BOE عن شاشة OLED بحجم 95 إنش ودقة 8K ومعدل تحديث 120Hz

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صورة الخبر: شاشة OLED
شاشة OLED

أعلنت شركة Boe عن أحدث شاشات OLED المميزة بحجم 95 إنش، ودقة 8K والتي تدعم معدل تحديث 120Hz.

تتميز شاشة BOE الجديدة بدقة عرض 7680 في 4320 بيكسل، وتدعم تباين من 1 :1000000، كما تأتي بتدرج لوني DCI-P3 بنسبة 99%.

أيضاً تأتي شاشة 8K بمعدل تحديث 120Hz، كما تصل في أقصى سطوع إلى 800 nit، وترتكز الشاشة الذكية على خوارزمية HDR، مع لون أسود غامر، وعمق ألوان 10 بت، كما تدعم الشاشة أعلى مستويات من التباين بأعلى دقة.

وتتميز الشاشة الذكية بتقنية oxide backplane في شاشة OLED، كما تأتي بخوارومية تعمل على تعويض الحركة لرفع مستوى جودة الصور، وإستقرار الإطارات في الشاشة لمواكبة المشاهد السريعة مع دقة 8K.

المصدر: بوابه المتميز

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