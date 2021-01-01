تستعد موتورولا لإطلاق هاتف أندرويد بمواصفات منافسة

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موتورولا

تستعد موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يلاقي رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.

وسيحصل هاتف Motorola Moto G82 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160.0/74.5/8) ملم، وزنه 173 غ، أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للمساعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: روسيا اليوم

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