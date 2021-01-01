تستعد موتورولا لإطلاق هاتف أندرويد بمواصفات منافسة

تستعد موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يلاقي رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.
وسيحصل هاتف Motorola Moto G82 الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160.0/74.5/8) ملم، وزنه 173 غ، أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.
وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
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