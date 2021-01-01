سعر ومواصفات جوجل Pixel Buds Pro..أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق..



Pixel Buds Pro Pixel Buds Pro

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، عن مجموعة جديدة من منتجاتها الذكية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمطورين Google I/O 2022، ومن بينها سماعة الأذن اللاسلكية Pixel Buds Pro، التى تعد واحدة من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية في الأسواق لهواتف أندرويد .



وبحسب موقع GSMArena فإن سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds Pro تدعم إلغاء الضوضاء النشطة كما تتميز بمقاومة الماء IPX4 والحالة IPX2، وأدوات التحكم باللمس.



وحصلت سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds Pro على معالج صوتي مخصص سداسي النواة وتستخدم خوارزميات مخصصة لإلغاء الضوضاء، كما تستخدم أيضًا ميزة تسمى Silent Seal للتكيف مع شكل الأذن من أجل زيادة مقدار الضوضاء الملغاة.



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وتحتوي سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds Pro على مستشعرات ضغط بداخلها تقيس الضغط داخل الأذن بفاعلية حتى تتمكن سماعات الأذن من تخفيفها لإبقائها مرتاحة ، مع وأغطية شبكة مانعة للرياح ، والاتصال متعدد النقاط.وتأتى سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds Pro بمشغل قياس 11 مم مصمم لضبط موازن الصوت تلقائيًا ضبط الصوت بناءً على مستوى الصوت. يتيح لك EQ خماسي النطاقات تخصيص الصوت بشكل أكبر حسب رغبة المستخدم .وتضم سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds Pro عمر بطارية مقدر بـ 7 ساعات مع تقنية ANC و 11 ساعة بدون ANC، ومع هذه الحالة ، تحصل على إجمالي 20 ساعة مع ANC و 31 ساعة بدون ANC. العلبة تدعم الشحن اللاسلكي، ودعم مساعد جوجل بدون استخدام اليدين مع الترجمة في الوقت الفعلي.وستتوفر سماعة جوجل اللاسلكية Pixel Buds Pro في الأسواق بدءا من 21 يوليو ومتاحة بأربعة ألوان وسعر يبدأ من 200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 600 جنيه مصرى .