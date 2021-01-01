تتيح لعبة فورتنايت النسخة الأصلية من أداة Robocop داخل متجرها

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صورة الخبر: فورتنايت
فورتنايت

أتاحت لعبة فورتنايت أداة Robocop النسخة الأصلية والتى طال انتظارها من قبل اللاعبين لفترة طويلة حيث يمكن للاعبين تحميلها من متجر Fortnite كما سيحصل اللاعبون على أداة ED-209 المميزة .

وبحسب موقع PC Gamer فإن الحصول على أداة Robocop في لعبة فورتنايت يتيح للاعبين تطبيق القانون والعدالة كما يمكن للاعب الحصول على لبس أداة تنفي القانون ليتجه إلى التغلب على الفساد المنهجي ويحارب الشر .

أما بالنسبة لأداة ED-209 فيمكن أيضا للمستخدمين الحصول عليها من متجر Fortnite وسيحصل فيها اللاعب على شخصية مثيرة بلبس جديد مع عدد من الأسلحة حيث تعيد الأدوات الجديدة في اللعبة الأذهان إلى أفلام الحركة في حقبة الثمانينات.



وكان من بين أشهر الأفلام التى تتسق مع الأدوات الجديدة سلسلة أفلام Terminator باعتبارها بعضًا من رموز الحركة التي تعود إلى حقبة الثمانينيات والتي أصبحت أشكالًا لفورتنايت على مر السنين.


وكانت مديرة تطوير المنتجات بشركة مايكروسوفت، كاثرين جلوكستين" : قد قالت "إن لعبة القتال الشهيرة التابعة لشركة Epic Games، ستكون أول لعبة مجانية متاحة عبر الخدمة السحابية Xbox Cloud Gaming، في 26 دولة.

المصدر: صدى البلد

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