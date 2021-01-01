سونى تطلق سماعة الرأس Sony WH-1000XM5..بتقنية إلغاء الضوضاء

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صورة الخبر: Sony WH-1000XM5
Sony WH-1000XM5

أعلنت شركة سونى اليابانية عن سماعة الرأس المميزة Sony WH-1000XM5 حيث تتميز السماعة بميزة إلغاء الضوضاء مع منافذ ميكروفون بالإضافة إلى تصميم رائع بغطاء مع غطاء جلدي مميز.

وتعتبر سماعة الرأس من سونى Sony WH-1000XM5 واحدة من أفضل سماعات الرأس الموجودة في الأسواق وتتنافس مع عدد من الشركات مثل آبل لما لها من سعر مناسب وتصميم جيد وصوت نقى للغاية .

وتتميز سماعة الرأس من سونى Sony WH-1000XM5 باخفاء مداخل الميكروفون التي كانت تبدو مثل منافذ USB-C في الطراز السابق، حيث توجد حول محيط سماعات الرأس ووضعت بشكل أعمق للمساعدة في تقليل ضوضاء الرياح.



وتأتى سماعة الرأس من سونى Sony WH-1000XM5 باللون الأسود أو الأبيض الفاتح كما تتميز الأخيرة بلمسة نهائية دقيقة تخفي مكان الأصابع والبقع بشكل أفضل من الطراز الأسود، كما تتكون من مادة مركبة من ألياف الكربون تعمل على تحسين حساسية التردد العالي للحصول على جودة صوت أكثر طبيعية.



ويمكن استخدام عناصر التحكم EQ في تطبيق Headphones Connect على هواتف أندرويد أو آيفون لتقريب صوت سماعات الرأس ، وأفضل ما يمكن للمستخدمين فعله هو تجربة كل منهما بنفسك إن أمكن.


وقامت شركة سوني بإدراج نفس معالج إلغاء الضوضاء QN1 لسماعات الرأس الجديدة Sony WH-1000XM5 ، كما أضافت معالج آخر للاتصال بـ ANC بشكل أكبر، حيث تقول الشركة إن إلغاء الضوضاء يعمل بشكل مشابه لـ M4s على متن طائرة .


ويبدأ سعر سماعة الرأس من سونى Sony WH-1000XM5 اعتبارًا من 20 مايو 2022 من 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل 7 آلاف و 300 جنيه مصري، وستتوفر في الأسواق اعتبارًا من 20 مايو 2022 .

المصدر: صدى البلد

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