اشتر آيفون Xs Max بـ 5680 جنيهاً فقط

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آيفون Xs Max

لطالما تقدم هواتف آيفون الرائدة أفضل أداء مستقر مع تصميم أنيق، وهي التركيبة التى توفرها آبل لمستخدميها منذ أول ظهور فى عام 2007، خاصةً مع بداية تدشين فئة الـ X التى قدمت تجربة شاشات كاملة، حيث مساحة شاشة أكبر وبطارية بعمر أطول، ومن أفضل هذه الطرازات يأتى هاتف iphone xs max، ولكن يعيبه فقط ارتفاع سعره وبفضل هذا العرض يمكنك الحصول عليه بأقل سعر ممكن.

وبحسب لموقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iphone xs max الرائد سعة 64 جيجابايت، ألوان الأسود والسيلفر والذهبي مقابل 310 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 5680 جنيهاً مصرياً.

جدير بالذكر أن هاتف iphone xs max صدر فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، يمتلك شاشة قياس 6.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.

يمتلك هاتف آيفون xs max كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبارا، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 15.
تستطيع الحصول على نسختك المجددة من هاتف iphone xs max فى ألوان الأسود والسيلفر والذهبي، من خلال هذا الرابط.

https://www.ebay.com/itm/144384977876?epid=4026145902&hash=item219e03ebd4%3Ag%3AUuMAAOSwShlh5AJR&LH_ItemCondition=1500%7C2010%7C2020

المصدر: صدى البلد

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