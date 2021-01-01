تفتح تسلا باب الحجز لشاحنتها الجديدة سيمي .. تفاصيل

تعتبر شركة تسلا واحدة من ابرز مصنعي السيارات الكهربائية حول العالم، حيث تضم اسطول مميز من اصداراتها مثل تسلا 3 والتي تنتمي إلى فئة السيدان ومعها تسلا S، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر ومنها تسلا X و Y.
وتواصل تسلا من تعزيز تواجدها بعد ان اعلنت رسميًا عن فتح باب الحجز لاحدث شاحنتها وهي النسخة سيمي، والتي كان من المفترض انطلاقها منذ وقت سابق، وبحسب موقع كار باز فإن الشاحنة SEMI متاحة للحجز عن طريق مقدم وقدره 20 الف دولار امريكي.
زودت شاحنة SEMI من تسلا بمحركات كهربائية قوية، تصل إلى 4 مثبتة بالناحية الخلفية، مع بطاريات قادرة على توفير مدى للسير يبلغ 300 ميلًا للنسخة الاولى، بينما يصل مدى السير للفئة الثانية إلى 500 ميل للشحنة الواحدة الكاملة.
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