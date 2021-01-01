بالفيديو : استعراض شامل لتصميم ومميزات موديل 2023 من BMW الفئة السابعة الجديدة كليا

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صورة الخبر: موديل 2023 من BMW
موديل 2023 من BMW

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة، والتي نشرتها قناة Autogefuhl للسيارات على يوتيوب، ظهرت مراجعة واستعراض شامل لموديل 2023 من سيارة BMW الفئة السابعة، حيث يعتبر هذا الموديل بمثابة أولى سيارات الجيل السابع الجديد كليا من هذه السيارة الشهيرة من فئة سيارات سيدان الفخمة، وتم الكشف عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن هذه القناة الألمانية تقدم فيديوهات باللغة الإنجليزية تضم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من BMW الفئة السابعة وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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