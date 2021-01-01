“مواصفات وصور” مرسيدس مايباخ S 2022 في السعودية



مرسيدس مايباخ S 2022 مرسيدس مايباخ S 2022

المربع نت – مرسيدس مايباخ S 2022 هي سيارة سيدان من أفخم السيارات التي تتواجد على كوكب الأرض، والتي تنافس في فئة ليس لها منافسين إلا عدد قليل من السيارات، وظهر الجيل الجديد بالكامل من مايباخ S في منتصف عام 2021، بعد أن أعلنت مرسيدس عن الـS كلاس الجديدة كلياً في عام 2020 كموديل لعام 2021، وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات وتفاصيل مرسيدس مايباخ S 2022 في المملكة العربية السعودية لدى وكالة الجفالي للسيارات.



تتمتع مرسيدس مايباخ S 2022 من الخارج بتصميم جذاب ومبهر ومميز وفاخر يعكس شخصية السيارة، فواجهة السيارة تأتي بشبك أمامي كبير بشفرات من الكروم ورادار أمامي وكاميرا أمامية مدمجين في الشبك الأمامي، وفتحات تهوية في الصدام الأمامي مع الحساسات الأمامية، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية متطورة من الـLED.



ومن الجانب، فهي بتصميم بسيط بدون خطوط انسيابية بارزة، مع وجود مقابض الأبواب المنبثقة ونوافذ عملاقة تتيح رؤية ممتازة لكل الركاب في الصف الأول والثاني، مع وجود شعار مايباخ المميز في القائم الخلفي للسيارة، وتتوفر بعجلات بقياس 20 بوصة، وعلى الرفارف الأمامية توجد بصمة V12 لتمييز المحرك.

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ومن الخلف، فهي تأتي بسحبة من الزجاج الخلفي إلى الصندوق الخلفي، ويوجد شعار مرسيدس ومايباخ على باب الصندوق الخلفي، ومصابيح خلفية تعمل بتقنية الـLED بالكامل، مع حساسات خلفية وكاميرا خلفية، بجانب الكاميرات التي تتواجد في المرايات، بالإضافة إلى مخرجين لعادم السيارة.من الداخل، كل شيء تم تصميمه برعاية شديدة من مرسيدس ومايباخ معاً لتكتمل شخصية السيارة الفاخرة في المقصورة الداخلية، بخلاف الأبواب التي تأتي مغلفة بالجلد الفاخر بالكامل، والتحكم الكهربائي الكامل في المقاعد الأربعة التي تتوفر في السيارة، ومقود السيارة الجديد والذي يوجد به حساسات، تتواجد في السيارة من الداخل، شاشة عدادات 3D بقياس 12.8 بوصة وشاشة ترفيهية تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث يتم توصيله لاسلكياً، وبها كافة المعلومات التي يحتاجها سائق السيارة مع تحكمات في العديد من وظائف السيارة، وتتواجد على مخادع المقاعد شاشتين ترفيه للركاب الخلفيين، كما توجد في المقصورة العديد من التقنيات منها الآتي:– نظام التعرف على السائق وتشغيل السيارة عبر بصمة الإصبع– نظام متطور للتعرف الصوتي يدعم 27 لغة مع استخدام مكبرات صوت للتعرف على أصوات جميع الركاب بدقة والاستجابة لها– 5 شاشات OLED موزعة في المقصورة: شاشة عدادات رقمية بالكامل 12.8 إنش وشاشة لمسية 12.8 إنش للمعلومات الترفيهية وشاشتين ترفيه خلفي معلقة على ظهر المقاعد الأمامية، وشاشة تابلت للتحكم في أنظمة السيارة– تقنية التواصل الفوري بين الشاشات الأمامية والخلفية لمشاركة الملفات والبيانات بين جميع الركاب.– عرض المعلومات على الزجاج الأمامي مع دعم تقنية الواقع المعزز للملاحة وتصميم ثلاثي الأبعاد للوحة العدادات.– إضاءة محيطية تستخدم مئات الألياف الضوئية الشفافة على الأبواب والأرضية كل واحدة منها مكونة من 250 مصباح LED صغير جداً لتوفير خط موحّد متصل من الإضاءة– نظام الإضاءة الداخلية مدمج مع أنظمة السيارة المختلفة بما فيها نظام رصد النقطة العمياءالذي يرسل إضاءة بلون أحمر متوهّج للتحذير من الاصطدام.– نظام Burmester الصوتي المحيطي رباعي الأبعاد مكون من 38 سماعة مع ميزة التحكم الفعال في الضوضاء.– الإضاءة المحيطية تدمج بين الموسيقى ودرجة الحرارة وماساج المقاعد لتوفير بيئة مريحة ومهدئة للأعصاب.– المقاعد الأربعة بتصميم أكثر راحة مع مساند رأس مخصصة، مع دعم وظائف التدفئة والتهوية والتدليك.– الكونسول المركزي الكهربائي في الخلف مع عناصر التحكم الخاصة بنظام التحكم التلقائي في درجة الحرارةومقصورة تخزين إضافية، وحوامل أكواب متحكم في درجة حرارتها ثنائية الاتجاه.– نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منظم توزيع الحرارة وضبط الدرجة متطور رباعي المناطق مع نظام تعطير السيارة.– نظام مساعد الداخلية يستخدم كاميرات في لوحة التحكم العلوية وبرمجيات التعلم الذاتي للتنبؤ باستخدامات الركاب بقراءة اتجاه الرأس وحركات اليدين ولغة الجسد ثم يسهل التحكم في أنظمة السيارة.– خاصية البيت الذكي لمراقبة درجة الحرارة ومستوى الإنارة والستائر والأجهزة الكهربائية عن بُعد والتحكم فيها.– 4 منافذ USB-C تدعم الشحن السريع (2 بالأمام + 2 بالخلف).– باقة Warmth Comfort تضمن مساند الذراع الدافئة في الأبواب الأمامية والخلفية، مسند ذراع دافئ في الكونسول المركزي بالجزء الأمامي، خاصية تدفئة عجلة القيادة، ومسند الذراع المركزي الدافئ في الجزء الخلفي.– طاولات قابلة للطي في الخلف.– خاصية تدفئة الرقبة والكتفين في المقاعد الخلفية.مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائقتتوفر العديد من المواصفات وأنظمة الأمن والسلامة مساعدة السائق في مايباخ s 2022 منها الآتي:التحذير من وجود المشاة على جانب الطريق بتوجيه الضوء عليهم عند رصدهمالتنبيه بإشارات المرور أو علامات التوقف أو لافتات عدم الدخول من خلال رسم رمز تحذيري على سطح الطريقوسائد هوائية أماميةوسائد هوائية جانبيةوسائد هوائية ستائريةوسائد هوائية لركبة السائق والراكب الأمامينظام توجيه خلفي مع تقنية الركن الذكي بكاميرا 360 درجة للدخول بأماكن الركن الضيقة.التحذير من أعمال الصيانة على الطرق المعروفة من خلال رسم صورة الحفار على سطح الطريقنظام مراقبة محيط السيارةنظام الإنذار ضد السرقةنظام حماية من سحب السيارةالمستشعرات الحديثة تنبه خطر محتمل بالاصطدامحساسات أماميةحساسات جانبيةحساسات خلفيةحساسات ضوء ومطرالركن الذاتي أو التلقائي للسيارةتخطيط المسار المناسبوظائف الكبح في حالات الطوارئ مع حماية مستخدمي الطريق الآخريننظام رصد المنطقة العمياءنظام المساعدة على الحفاظ على المسارتنبيه عند مغادرة الحارة المرورية أو المسارالمساعدة في رجوع السيارة في المسار أو الحارة المروريةمحرك مرسيدس مايباخ S 2022تأتي مرسيدس مايباخ S 2022 بمحرك V12 سعة 6.0 لتر توين تيربو يولد قوة 621 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 1001 نيوتن متر، يرتبط بناقل حركة من 9 سرعات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س في زمن قدره 4.4 ثانية، وتصل لسرعة قصوى تبلغ 209 كم/س محددة إلكترونياًأما المحرك الثاني فهو V8 سعة 4.0 لتر توين تيربو يولد قوة 496 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيك.