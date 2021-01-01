“صور ومواصفات واسعار” رام 1500 كلاسيك 2022 في السعودية



رام 1500 كلاسيك 2022 رام 1500 كلاسيك 2022

المربع نت – رام 1500 كلاسيك 2022 هي الجيل الرابع من رام 1500 بيك اب، حيث قررت رام أن تستمر في إنتاج الجيل الرابع من السيارة وتوفيرها بشكل رسمي من خلال الوكلاء بعد إطلاق الجيل الخامس من السيارة، وبفضل التكنولوجيا الحديثة ما زالت البيك اب تواكب العصر وتوفر مستويات عالية من الإنتاجية والراحة، في السطور التالية نعرفكم على تفاصيل مواصفات البيك في المملكة العربية السعودية حيث تتوفر لدى شركة بترومين.



صممت رام كلاسيك 1500 بأسلوب متين وإبداع مع المنحنيات السلسة والملامح الجريئة والخطوط الديناميكية، وتأتي بمقصورة غمارة واحدة من أجل سعة صندوق أكبر، فتأتي مع سعة جلوس حتى 3 ركاب، مع حيز أرجل 41 بوصة وطول الصندوق يبلغ 6 أقدام و 4 بوصات أو 8 أقدام. كما تأتي مع غمارتين مصممة لتوفر الراحة في المقصورة مع صفين من المقاعد، تأتي مع 6 مقاعد وصندوق بطول 5 أقدام و 7 بوصات وحيز أرجل 41 في الأمام و 40.3 في الخلف. بالنسبة للتجهيزات الخارجية فتشمل مصابيح LED أمامية، والمصابيح الخلفية تأتي برسومات مختلفة من فئة لأخرى بتقنية LED، والشبك بلون أسود يحيط به إطار من الكروم أسود أو فضي، والمصدات الكبيرة في الأمام والخلف، والمرايا الخارجية كهربائية قابلة للتدفئة، والباب الخلفي يأتي مع قفل. وتأتي العجلات من الفولاذ أو الألمنيوم مقاس 17 أو 20 بوصة، كما تأتي بفتحة سقف تعمل آليا كتجهيز اختياري. على أن وتتوفر رام 1500 كلاسيك بفئات ترايدزمان و إكسبرس و SLT و وارلوك، ويختلف أبعاد البيك أب حسب تصميم الجسم.



أبعاد رام 1500 كلاسيك غمارة واحدة

الطول: 5,308 مم

العرض: 2,016 مم

الارتفاع: 1,910 مم

قاعدة العجلات: 3,060 مم

أبعاد رام 1500 كلاسيك غمارتين

الطول: 5,816 مم

العرض: 2,016 مم

الارتفاع: 1,968 مم

قاعدة العجلات: 3,568 مم

ألوان رام 1500 كلاسيك

أسود ماسي كريستالي لؤلؤي

أحمر متوهج صافي

أحمر دلمونيكو لؤلؤي

جرانيت كريستالي معدني صافي

أبيض صافي لامع

فضي رصاصي معدني صافي

أزرق مائي لؤلؤي

أزرق باتريوت لؤلؤي

أخضر فاتح مع طبقة لؤلؤية

بنّي جوزي معدني صافي

رام 1500, المربع نت

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داخلية رام 1500 كلاسيكتأتي البيك اب بصف واحد أو صفين من المقاعد، مع غمارة واحدة تأتي مع مقعدين منفصلين أو 3 مقاعد متصلة، ومع غمارتين تأتي بصفين من المقاعد فتسع 5 أو 6 ركاب حيث تتوفر المقاعد الأمامية المتصلة أيضا، وتأتي المقاعد بكسوة من القماش الفاخر، كما أن المقاعد الأمامية قابلة للتعديل في كهربائيا حتى 10 وضعيات، ويتوفر لها ميزة التدفئة، ويأتي المقود مكسوة بالجلد وبميزة التدفئة كتجهيز اختياري، وتوجد أماكن تخزين أرضية خلفية متوفرة اختياريا، كما توجد حجرة تخزين تحت المقعد الخلفي موجودة بشكل قياسي في جميع فئات غمارتين. والنوافذ يدوية أو آلية.من ناحية التجهيزات التكنولوجية يوجد شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة وسط لوحة العدادات، وتأتي شاشة المعلومات والترفيه بواجهة المستخدم يوكونيكت 3 بشكل قياسي بمقاس 5 بوصة، على أن يتوفر نظام يوكونيكت 4 مع نظام ملاحة متطور، حينها تكون الشاشة بمقاس 8.4 بوصة مع دعم البلوتوث والاقتران بتطبيقات الجوال الذكي عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتدعم بث نقطة الواي فاي المحمولة Hotspot، وتأتي مع منافذ USB في الأمام والخلف، وتأتي بنظام الصوت القياسي من 6 سماعات، فيما يتوفر نظام ألباين مع 9 مكبرات صوت. ونظام التكييف يدوي التحكم بشكل قياسي، كما يتوفر أوتوماتيكي ثنائي التحكم ضمن حزم التجهيزات. ويمكن الدخول إلى المقصورة بدون مفتاح، على أن يتوفر نظام التشغيل عن بعد بشكل اختياري.مواصفات رام 1500 كلاسيك 2022تتوفر البيك اب رام 1500 كلاسيك 2022 بخيارين للمحرك، كل منهما يأتي مع ناقل الحركة 8 سرعات أوتوماتيك، مع نظام الدفع الخلفي أو الرباعي:محرك بنتاستار 6 أسطوانات سعة 3.6 لتر يولد قوة 305 حصان وعزم دوران 365 نيوتن متر تستهلك الوقود بمعدل 13.84 لتر/ 100كم (7.2 كم/لتر)، من خزان وقود بسعة 98.4 لتر.محرك هيمي 8 أسطوانات سعة 5.7 لتر يولد قوة 395 حصان وعزم دوران 556 نيوتن متر تستهلك الوقود بمعدل 15.68 لتر/ 100كم (6.3 كم/لتر)، من خزان وقود بسعة 98.4 لتر.تصل قدرة القطر القصوى 4,844 كجم، وتصل سعة الحمولة القصوى 816 كجم. ومن مزايا الأداء: تتكيف مصاريع الشبك النشطة مع السرعة والحمولة واحتياجات المحرك لتوفر تبريد فائق للمحرك، والتعليق الخلفي بنوابض لولبية و 5 موصلات، ما يساعد على الاحتكاك الكلي في النظام دون المساومة على قدرة القطر الجبارة.أنظمة السلامة ومساعدة السائقتوجد أكثر من 45 ميزة سلامة وأمان موجودة قياسا أو متوفرة في فئات رام 1500 كلاسيك وهذه بعضها:6 وسائد هوائيةكاميرا الرؤية الخلفيةمساعدة على الركن الخلفيهيكل من الفولاذ عالي الصلابةنظام التحكم الإلكتروني بالثباتمراقبة ضغط الهواء في الإطاراتنظام تشغيل المحرك عن بعدنظام القفل المركزي المتوفرمكابح مانعة للانغلاق على العجلات الأربعنظام مساعدة المكابحنظام التحكم بالتشبثنظام مساعدة الفرملةإنذار تنبيه بالفرملةمساعدة صعود المرتفعاتنظام مساندة الركن الخلفينظام التحكم بحركة المقطورةسعر رام 1500 كلاسيك 2022يبدأ سعر رام 1500 كلاسيك 2022 في المملكة العربية السعودية حيث تتوفر لدى شركة بترومين من 130,087 ريال سعودي.