سعر الذهب اليوم الأحد 15 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ، اليوم الأحد، استقرارًا، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية مساء أول أمس عند مستوى 1810دولار للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 743 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 955 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1115جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5575 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11150 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22300 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8970 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :لامس الذهب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما أبقى ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأمريكية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس.