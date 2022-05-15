سعر مواد البناء اليوم الأحد في السوق 15-5-2022



اسعار مواد البناء اسعار مواد البناء

رصدت «بوابة الأهرام» اليوم الأحد 15-5-2022، أسعار مواد البناء في السوق المحلي والتي شهدت استقرارا سعريا إلا من حديد التسليح، حيث بلغ متوسط أسعار مواد البناء كالتالي:



سعر طن حديد التسليح:



تراوحت أسعار طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع ما بين 18000 - 19170 جنيها للطن.

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سعر طن الأسمنت:سجل سعر الأسمنت نحو 1330-1480جنيها للطن.سعر طن الجبس:جبسينا سيناء 850 - 860 جنيهاالعامرية 650 - 655 جنيهاالسويس 580 - 580 جنيهاالدولية 700 - 710 جنيهاتنجوم سيناء المعمار 690 - 690 جنيهاسعر متر الرمل:بينما بلغ سعر متر الرمل نحو 190-250 جنيها.سعر متر الزلطالفينو يتراوح من 185 - 200 جنيه.الكبير يتراوح من 140 - 160 جنيها.سعر مكعب الزلط يصل إلى 150 جنيها.متر الزلط نحو السن بسعر 125 جنيها.سعر الطوب الأحمر:أسمنتى مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيهاأسمنتى مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6500 جنيهأسمنتى مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيهطفلى مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 1595 جنيهاطفلى مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2218 جنيهارملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2060 جنيهارملي خفيف 60×20×20 سم م3 950 جنيها