سعر مواد البناء اليوم الأحد في السوق 15-5-2022

اسعار مواد البناء
رصدت «بوابة الأهرام» اليوم الأحد 15-5-2022، أسعار مواد البناء في السوق المحلي والتي شهدت استقرارا سعريا إلا من حديد التسليح، حيث بلغ متوسط أسعار مواد البناء كالتالي:
سعر طن حديد التسليح:
تراوحت أسعار طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع ما بين 18000 - 19170 جنيها للطن.
سعر طن الأسمنت:
سجل سعر الأسمنت نحو 1330-1480جنيها للطن.
سعر طن الجبس:
جبسينا سيناء 850 - 860 جنيها
العامرية 650 - 655 جنيها
السويس 580 - 580 جنيها
الدولية 700 - 710 جنيهات
نجوم سيناء المعمار 690 - 690 جنيها
سعر متر الرمل:
بينما بلغ سعر متر الرمل نحو 190-250 جنيها.
سعر متر الزلط
الفينو يتراوح من 185 - 200 جنيه.
الكبير يتراوح من 140 - 160 جنيها.
سعر مكعب الزلط يصل إلى 150 جنيها.
متر الزلط نحو السن بسعر 125 جنيها.
سعر الطوب الأحمر:
أسمنتى مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيها
أسمنتى مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6500 جنيه
أسمنتى مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه
طفلى مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 1595 جنيها
طفلى مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2218 جنيها
رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2060 جنيها
رملي خفيف 60×20×20 سم م3 950 جنيها
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