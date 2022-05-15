سعر مواد البناء اليوم الأحد في السوق 15-5-2022

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اسعار مواد البناء

رصدت «بوابة الأهرام» اليوم الأحد 15-5-2022، أسعار مواد البناء في السوق المحلي والتي شهدت استقرارا سعريا إلا من حديد التسليح، حيث بلغ متوسط أسعار مواد البناء كالتالي:

سعر طن حديد التسليح:

تراوحت أسعار طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع ما بين 18000 - 19170 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت:

سجل سعر الأسمنت نحو 1330-1480جنيها للطن.


سعر طن الجبس:

جبسينا سيناء 850 - 860 جنيها
العامرية 650 - 655 جنيها

السويس 580 - 580 جنيها

الدولية 700 - 710 جنيهات

نجوم سيناء المعمار 690 - 690 جنيها

سعر متر الرمل:

بينما بلغ سعر متر الرمل نحو 190-250 جنيها.

سعر متر الزلط

الفينو يتراوح من 185 - 200 جنيه.

الكبير يتراوح من 140 - 160 جنيها.

سعر مكعب الزلط يصل إلى 150 جنيها.

متر الزلط نحو السن بسعر 125 جنيها.

سعر الطوب الأحمر:

أسمنتى مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيها

أسمنتى مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6500 جنيه

أسمنتى مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه

طفلى مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 1595 جنيها

طفلى مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2218 جنيها

رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2060 جنيها

رملي خفيف 60×20×20 سم م3 950 جنيها

المصدر: بوابه الاهرام

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