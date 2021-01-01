طبيب يكشف أسباب التعرض لحساسية البطيخ..الأعراض تظهر فور وضعه في الفم..



حساسية البطيخ حساسية البطيخ

الشعور بالحكة والهرش الشديدين جراء تناول البطيخ بصوره، سواء كان مقطعا أو مشروبا، أزمة عانى منها العديد من الأشخاص على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تناول ثمرة البطيخ التي تلقى إقبالا كبيرا على تناولها خلال أيام فصل الصيف.



طبيب يكشف تفاصيل المعاناة من حساسية البطيخ

من ناحيته، أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة، خلال حديثه لـ«هن»، أن هناك الكثير من الأشخاص ممن يعانون من الإصابة بحساسية البطيخ، وهي التي تنجم عن التعرض لمسببات حساسية حبوب اللقاح التي تتفاعل تبادليًا مع بعض الأطعمة النباتية، مما يؤدي إلى إثارة الجهاز المناعي لحدوث استجابة تحسسية.



وحسب ما كشف «بدران»، يعاني العديد من الأشخاص المصابين بحساسية الأنف أو الصدر أيضًا من أعراض الحساسية في الفم أو حوله بعد تناول بعض الفواكه والتي من بينها البطيخ.

قد يعجبك أيضا...

أعراض الإصابة بحساسية البطيخوتتمثل أعراض الإصابة بحساسية البطيخ، والتي تظهر فور وضعه في الفم بشكل مباشر:• حكة في الفم• حكة الحلق• انتفاخ الشفتين والفم واللسان والحلق• حساسية الجلد• أرتيكارياأعراض أخرى:- الحساسية المفرطة- قشعريرة- تورم- صفير في الصدر- فقدان الوعي- ضيق الصدر- صعوبة في التنفس- بحة في الصوت- صعوبة في البلع- قئ- إسهال- آلام في المعدةأعراض الإصابة بتسمم البطيخفيما كشف عضو الجمعية المصرية للمناعة، عن أعراض تسمم البطيخ وهي التي تظهر في ظرف ساعات قليلة بعد الأكل تتراوح من 2 الى 6 ساعات:الغثيانالقيءالإسهالالتعبالصداعقد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة.وفي الحالات الشديدة:انخفاض ضغط الدم،زيادة معدل ضربات القلبضيق في التنفسأسباب تلوث وتسمم البطيخوتتمثل أسباب تسمم البطيخ وتلوثه في1. فساد البطيخ بسبب سوء التخزين.2. بكتيريا نتيجة عدم غسل البطيخ .3. فتح البطيخ بسكين ملوث.4. تلوثه بأيدى ملوثة.5. تعرض البطيخ المفتوح لملوثات الهواء في الشارع.6. حقن البطيخ بمحلول سكري أو ملون بحقن ملوثة.7. الري بماء ملوث.8. رش مبيدات حشرية.