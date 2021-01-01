الأجهزة الأمنية تقبض على مستريح السيارات مختبئا في العمرانية

ألقت أجهزة الأمن، القبض على مستريح السيارات المعروف باسم “الحصاوي” مختبئًا في منطقة العمرانية في محافظة الجيزة، وضبط بحوزته 16 سبيكة ذهبية ومبلغ مالي.
وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات ملك أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة إدفو بأسوان للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة السيارات بأسلوب "الوعدة"، وكذا تحصله على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد في الموعد المحدد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!