الأجهزة الأمنية تقبض على مستريح السيارات مختبئا في العمرانية



مستريح السيارات مستريح السيارات



ألقت أجهزة الأمن، القبض على مستريح السيارات المعروف باسم “الحصاوي” مختبئًا في منطقة العمرانية في محافظة الجيزة، وضبط بحوزته 16 سبيكة ذهبية ومبلغ مالي.







وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات ملك أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة إدفو بأسوان للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة السيارات بأسلوب "الوعدة"، وكذا تحصله على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد في الموعد المحدد.

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وأضرم عدد من الأشخاص النيران بمنزل كل من والد مستريح السيارات، ونجل خالته، وكذا سيارة ملاكي "بدون لوحات" وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل "بدون لوحات" كانتا متواجدتين بجوار منزل الأول "دون إصابات"، وقد تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وضبط مرتكبي الواقعة.. كما تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات آخر كائن بمركز شرطة كوم أمبو ملك ذات الشخص لذات السبب تم صرفهم.وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته (16 سبيكة ذهبية وزنت 10,500 كيلوجرام – مبلغ مالي) كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.