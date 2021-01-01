مفاجأة .. أمراض القلب ليست كلها وراثية



أمراض القلب أمراض القلب

تعتبر أمراض القلب من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة ممارسة بعض العادات الصحية و الغذائية الخاطة مما يؤدي إلي تدهور القلب و الحالة الصحية.



كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن تصحيح المفاهيم الخاطئة حول أمراض القلب.



خدعوك فقالوا عن القلب

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-معلومة خاطئة :إذا كان لديك تاريخ عائلي بمرض القلب وقد أصاب المرض والديك فهذا يعني أنك ستصاب به أيضا.التصحيحأمراض القلب ليست كلها وراثية، طبيبك يجب أن يعرف إذا كان والداك، أحدهما أو كلاهما، قد أصيب بأحد أمراض القلب قبل بلوغه الخامسة والخمسين من العمر ولكن الوراثة ليست قدراً.فأنت تستطيع أن تتحكم بالعديد من مسببات الخطر، كالتدخين أو البدانة أو نظامك الغذائي أو مستويات الكولسترول في الدم.إن الخيارات المفتوحة أمامك يمكنها أن تقلل كثيرا من فرصة إصابتك بأحد أمراض القلب.-معلومة خاطئة:أمراض القلب لا تصيب إلا الكبارالتصحيححتى المراهقون يمكن أن تتراكم على شرايينهم الدموية الرئيسية طبقات الدهون.وقد تكون البدانة في الطفولة أو مرض السكر هما الخطوة الأولى نحو مأساةٍ قلبية تستمر العمر كله وهناك حالات كثيرة تحت سن العشرين توجد في معهد القلب ، فالنظام الغذائي المتوازن ضروري لصحة الإنسان مهما كان عمره.-معلومة خاطئة:إذا كان وزنك طبيعيا فهذا يعني أن مستويات الكولسترول لديك طبيعية وأنك بأمان.التصحيح.في كل يوم يموت أشخاص نحفاء بمعدلات كولسترول منخفضة، لا شك أن الوزن الطبيعي ومعدلات الليبيدات الطبيعية هما أمران جيدان، ولكن الوزن والنظام الغذائي ليسا إلا جزءا من الصورة الكاملة، عليك بالإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، ومراقبة ضغط الدم لديك.-معلومة خاطئة:النساء يصبن بسرطان الثدي ولا يصبن بأمراض القلب.التصحيحإن أمراض القلب تقتل من النساء أكثر بكثير من سرطان الثدي، ولا سيما النساء اللائي قد تجاوزن سن اليأس، يجب على الرجال والنساء اتباع نظام غذائي متوازنوالالتزام بنمط حياة صحي، لا فرق بين الجنسين في ذلك.-معلومة خاطئة:السجائر والسيجار تضر الرئتين ولا تضر القلب وأن سيجارة واحدةً لا تضر وأن السيجارة الإلكترونية بديل آمنالتصحيحفالتدخين كارثة على الجسم كله، وخصوصا جهاز القلب والشرايين، فهنالك علاقة بين التدخين وبين كل أمراض القلب، من تصلب الشرايين، إلى اضطراب نبضات القلب والسكتة القلبية، وسيجارة واحدة تساوي عشر سجائر في الضرر والسيجارة الإلكترونية قاتلة.-معلومة خاطئة:إذا كنت تدخن لفترة طويلة، فإن الامتناع الآن عن التدخين لن يجديك فتيلا.التصحيح.فبمجرد أن تتوقف عن التدخين تبدأ فورا في جسدك عمليات تقليل احتمالية إصابتك بأمراض القلب، دع عنك احتماليات إصابتك بسرطانات الرئة والمثانة والفم والثدي والقولون، وقد ينتهي بك فعلا المطاف إلى تقليل تلك المخاطر حتى تصبح في مستوى أولئك الذين لم يدخنوا قط.-معلومة خاطئة:داوم على تناول الأدوية الستاتينية، أو عقاقير تخفيض نسبة الكولسترول في الدم، وتناول ما شئت من طعام.التصحيحلكل شيء حسابه، قد تقلل الأدوية الستاتينية من نسبة إصابتك بالأمراض القلبية. ولكنها لا تؤدي إلا نصف المهمة فقط، أما الباقي فعليك ويبدأ ذلك بالنظام الغذائي السليم، والإقلاع عن التدخين، ومراقبة ضغط الدم لديك.-معلومة خاطئة:السبب الرئيسي لأمراض القلب هو “انسداد الشرايين التاجية”.التصحيحفعلى العكس من ذلك فان الذبحة الصدرية، أو الآلام الصدرية البسيطة ، يمكن ان تحدث دون انسداد الشرايين او تصلب شرياني مزمن، فإن علة السكتة القلبية يقف وراءها شبكة معقدة من العوامل والتي تشمل: كيميائية الجسد، الالتهابات، ووجود ما يسمى الطبقة المترسبة غير المستقرة على جدران الشرايين.أوعيتك الدموية محاطة بجدران ذات طبقات متعددة، يتسلل الكولسترول الموجود في الدم إلى تلك الطبقات مكونا جيوبا دهنية صغيرة.وفي بعض الحالات تصاب هذه الجيوب الدهنية بالارتخاء ثم تلتهب، ثم بعد ذلك قد تنفجر، مسببة تجلط الدم المار بها، هذه الجلطة المفاجئة تعيق انسياب الدم وتسبب سكتة قلبية، كل ذلك قد يحدث في ثوان معدودات.لا يزال هنالك الكثير من الأساطير والأخطاء الشائعة التي يجب القضاء عليها. كالاعتقاد بأن التمارين الرياضية العنيفة والنظام الغذائي السليم هما وحدهما القادران على إنقاذك.وفي الواقع، أن مقدارا معقولا من التمارين، ونظاماً غذائياً معقولاً قد يحققان لك الكثير،الاعتقاد بأن الجهد الشديد مفيد لك.غير صحيح.الجهد الشديد ضار بقلبك، بل بجميع جسدك.قد لا تستطيع الحقيقة أن نتجنب أمراض القلب بشكل مطلق، ولكن بدون هذه النصائح لا أمل لدينا للقضاء على هذا العدو القاتل