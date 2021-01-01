خطوات تساهم في التغلب على توتر أبنائك خلال الامتحانات



توتر أبنائك خلال الامتحانات توتر أبنائك خلال الامتحانات

من الطبيعي أن يشعر أبناؤك بـ التوتر خلال فترة الامتحانات؛ حيث إن الشعور بالتوتر أمر صحي، ولكن إن زاد الأمر عن الطبيعي يمكن أن يتسبب في ضياع مستقبلهم، وفقدانهم تركيزهم خلال فترة الامتحانات، وهو أمر لا نريده أن يحدث، وفي السطور التالية سنقوم بذكر حيل بسيطة وفعالة لكي تساعد أبناءك في التخلص من التوتر خلال فترة الامتحانات.







ويمكن التخلص من مشاعر التوتر المستمرة والشديدة، والتي قد تتسبب في عدم التحصيل بشكل جيد وتؤثر على تركيز الطلاب خلال الامتحانات ببعض النصائح كي تمر فترة الامتحانات بسلام وأمان، وفقا لما نشر في موقع “بولد سكاى” الهندي، ومن أهم هذه النصائح:

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- يجب مراعاة وقت الامتحان، والتدريب على حل نماذج مشابهة في وقت أقل من الوقت المحدد، وذلك حتى يتسنى لك المراجعة.- يجب التواجد قبل موعد الامتحان بفترة بسيطة، وذلك لاكتساب بعض الوقت في الشعور بالاسترخاء والراحة.- قم بكتابة أي شيء على ورقة جانبية لأن حركة اليد تعطي إشارات مباشرة للمخ بالحاجة للمعلومات لاستكمال الكتابة، مما يجعلك تتذكر ما قمت بحفظه.- الحرص على تقسيم الوقت على عدد أسئلة الامتحان حتى لا تضيع الوقت دون الشعور به.- ترك الأسئلة الصعبة لنهاية الوقت وعدم التوقف أمامها لفترة طويلة.- تجنب التفكير في مصيرك بعد الامتحان حتى لا تزيد من توترك.- تجنب مراجعة الإجابات مع زملائك أو مع الأهل بعد الخروج من الامتحان، لأنها قد تزيد من القلق والتوتر.- تنظيم التنفس يساعدك على التركيز وتقليل التوتر خلال الامتحان.ويمكن لدور الأسرة أن يكون مهما خلال وقت المذاكرة،؛ حيث إن تناول الطلاب الأطعمة الصحية يمكن أن يساعدهم على زيادة نسبة التركيز، وتعزيز دورتهم الدموية ومنحهم النشاط الكافي للمذاكرة؛ حيث يجب تجنب الأطعمة التي تسبب الخمول مثل الوجبات السريعة والوجبات الدسمة، ومن أهم هذه الأطعمة الصحية المناسبة لفترة الامتحانات، ما يلي:- الخضراوات الورقيةتلعب دورا فى تعزيز قدرتهم على التركيز ومحاربة النسيان؛ لذا يجب إدخالها باستمرار إلى قائمة الأطعمة التى تقدمينها يوميا.- المكسراتمن أهم الأطعمة لتقوية الذاكرة وتحسين الانتباه والاستيعاب بشكل كبير لغناها بالفيتامينات والألياف الغذائية، والتي تحسن القدرات الذهنية.- الأسماكتعتبر الأسماك غنية بمضادات الأكسدة والأوميجا 3، وتساعد في تذكر المعلومات وتحسين عمل الجهاز العصبي.- العسليعتبر العسل الأكثر فائدة لطفلك على الإطلاق، فتناول ملعقة منه يوميا يرفع المناعة ويمنحه النشاط وقدرة أكبر على التركيز.- الشيكولاتةتساهم الشيكولاتة في تقوية الذاكرة لغناها بالمعادن والفيتامينات والفلافونويدات، التي تعزز تدفق الدم إلى خلايا المخ.