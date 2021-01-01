لعمل آيس كريم الكاكاو بنكهات مختلفة



آيس كريم الكاكاو آيس كريم الكاكاو



تعتبر طريقة عمل أيس كريم بالكاكاو من الطرق التي يعشقها محبي الشوكولاتة؛ لأن أغلب الأطفال يفضلون نكهة الشوكولاتة والكاكاو في الحلويات التي يأكلونها عن الفانليا أو أى أطعمة أخرى بالنسبة للأيس كريم، وفيما يلي سنقوم بذكر اكثر من طريقة عمل أيس كريم بالكاكاو.







طريقة عمل ايس كريم بالكاكاو



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مقادير عمل ايس كريم بالكاكاو2 كوب (500 مل) كريمة لباني أو كريمة خفق سائلة.½ 1 كوب (375 مل) حليب مكثف.½ كوب (75 جم) كاكاو.ملعقة صغيرة (5 جم) فانيليا.ملح.صوص شوكولاتة للتزيين.حلو و حادق ...طريقة عمل أرز معمرحلويات فرنسية.. طريقة عمل كريب البراونيطريقة تحضير أيس كريم بالكاكاو_ في وعاء عميق، توضع الكريمة اللباني أو كريمة الخفق، ونضربها بالمضرب الكهربائي._ تضاف الفانيليا ورشة ملح، ونضرب المزيج مرة أخرى._ ثم يضاف الحليب المكثف والكاكاو، ونخلط المكونات جيدًا.نضع الخليط في الفريزر لمدة 12 ساعة._ نخرج الآيس كريم من الفريزر، ونقدم ايس كريم بالكاكاو ونزينه بصوص الشوكولاتة.طريقة عمل آيس كريم بالكاكاومقادير آيس كريم بالكاكاو :½ كوب (75 جم) كاكاو.ملعقة صغيرة (5 جم) فانيليا.ملح.صوص شوكولاتة للتزيين.طريقة تحضير آيس كريم بالكاكاو :_ في وعاء عميق، توضع الكريمة اللباني أو كريمة الخفق، ونضربها بالمضرب الكهربائي._ تضاف الفانيليا ورشة ملح، ونضرب المزيج مرة أخرى._ ثم يضاف الحليب المكثف والكاكاو، ونخلط المكونات جيدًا.نضع الخليط في الفريزر لمدة 12 ساعة._ نخرج الآيس كريم من الفريزر، ونقدم ايس كريم بالكاكاو ونزينه بصوص الشوكولاتة.طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة الأفوكادومقادير آيس كريم شوكولاتة الأفوكادو :حبتان أفوكادو وسطنصف كوب من مسحوق الكاكاوثلاثة أرباع الكوب من كريمة خفق ثقيلةثلاثة أرباع الكوب من حليب جوز الهندنصف كوب من مسحوق إريثريتولالسكر - حسب الرغبةطريقة تحضير آيس كريم شوكولاتة الأفوكادو:_ يقشر الأفوكادو ونهرسه، وفي وعاء الخلاط نمزج جميع المكونات معًا ويضاف السكر حسب الرغبة._ نضع آيس كريم شوكولاتة الأفوكادو في الفريزر لمدة 3-4 ساعات، ونضعه في كأسات التقديم، ونقدمه.طريقة عمل آيس كريم بالأوريو :مقادير آيس كريم بالأوريو :3 علب كريمة سائله جاهزة2 علبة قشطه جاهزة1 علبة حليب مكثف محلى6 علبة بسكويت أروريوطريقة تحضير آيس كريم بالأوريو:_ بفرغ علب الكريمة في وعاء الخفق أو في وعاء عميق، ومن ثم يضاف الحليب المكثف والقشطة، ونقون بخفقها مع بعضها جيداً._ تضاف قطع بسكويت الأوريو، ثم نسكب المزيج في وعاء عميق ونغطيها بورق النايلون، وندخل آيس كريم بالأوريو الفريزر لمدة لاتقل عن 6 ساعات.