لـ الشيف نجلاء الشرشابي .. طريقة عمل النجرسكو

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صورة الخبر: النجرسكو
النجرسكو


يعد النجرسكو من ألذ الأكلات التى يحبها الأطفال والكبار ويمكن الاستعانة بها فى مختلف العزومات حيث أنها من الأكلات التى تلقى إعجابا من مختلف الأذواق.

نقدم لكم طريقة عمل النجرسكو بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير النجرسكو:
مكرونة قلم أو شرائط
صدور دجاج فيليه
4 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة سمن

بصل
2 كوب مرقة دجاج
زيتون أخضر شرائح
زيتون أسود شرائح

2 كوب لبن
مشروم
فلفل أخضر رومى

بقسماط
بهارات
بيضة
ملح
فلفل أسود

طريقة عمل النجرسكو
اسلقى المكرونة فى حلة بها ماء مغلى على النار مع إضافة القليل من الملح والزيت.
فى طاسة بها سمنة على النار شوحى صدور الدجاج فى السمنة ثم أضيفى البصل ثم المشروم ثم الزيتون والملح والفلفل الأسود.
فى وعاء اخر على النار ضعيب القليل من السمنة وانتظرى حتى يسيح ثم ضيفي الدقيق وقلبيهم حتى يصبح لونه ذهبي ثم ضيفى الشوربة واللبن وقلبى أضيفى الملح والفلفل الأسود.
اخلطى جزءا من البشاميل مع المكرونة ادهنى البايركس بالسمنة ورشيه بالبقسماط وضعى جزءا من المكرونة الملخوطة مع البشاميل فى البايركس.
أضيفى خليط الدجاج ثم خليط المكرونة اخلطى البشاميل مع البيضة ثم أضيفى البشاميل على الوجه وأدخلى المكرونة الفرن حتى تمام النضج ثم قدمي النجرسكو.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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