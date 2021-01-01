لـ الشيف نجلاء الشرشابي .. طريقة عمل النجرسكو



النجرسكو النجرسكو



يعد النجرسكو من ألذ الأكلات التى يحبها الأطفال والكبار ويمكن الاستعانة بها فى مختلف العزومات حيث أنها من الأكلات التى تلقى إعجابا من مختلف الأذواق.



نقدم لكم طريقة عمل النجرسكو بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير النجرسكو:

مكرونة قلم أو شرائط

صدور دجاج فيليه

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة سمن

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بصل2 كوب مرقة دجاجزيتون أخضر شرائحزيتون أسود شرائح2 كوب لبنمشرومفلفل أخضر رومىبقسماطبهاراتبيضةملحفلفل أسودطريقة عمل النجرسكواسلقى المكرونة فى حلة بها ماء مغلى على النار مع إضافة القليل من الملح والزيت.فى طاسة بها سمنة على النار شوحى صدور الدجاج فى السمنة ثم أضيفى البصل ثم المشروم ثم الزيتون والملح والفلفل الأسود.فى وعاء اخر على النار ضعيب القليل من السمنة وانتظرى حتى يسيح ثم ضيفي الدقيق وقلبيهم حتى يصبح لونه ذهبي ثم ضيفى الشوربة واللبن وقلبى أضيفى الملح والفلفل الأسود.اخلطى جزءا من البشاميل مع المكرونة ادهنى البايركس بالسمنة ورشيه بالبقسماط وضعى جزءا من المكرونة الملخوطة مع البشاميل فى البايركس.أضيفى خليط الدجاج ثم خليط المكرونة اخلطى البشاميل مع البيضة ثم أضيفى البشاميل على الوجه وأدخلى المكرونة الفرن حتى تمام النضج ثم قدمي النجرسكو.