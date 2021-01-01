طريقة عمل الكبدة بالبطاطس

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الكبدة بالبطاطس


تعد الكبدة بالبطاطس من الأكلات الاقتصادية التى تساعد ربة الأسرة فى توفير الميزانية دون أن تحرم أسرتها من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم.

نقدم لكم طريقة عمل الكبدة بالبطاطس بوصفة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكبدة بالبطاطس:

كبدة

بصل قاورمة

بطاطس

زيت
بقدونس

ملح

فلفل أسود

خل

كمون

بابريكا

ثوم

ديمي جلاس

طريقة عمل الكبدة بالبطاطس:

اقلي مكعبات البطاطس مع البصل قارومة في زيت غزير ساخن .

فى وعاء أخر اغلي الكبدة في ماء مع خل وملح وكمون ولكن لا تتركيها كثيرا.

شوحي الثوم في طاسة بها زيت على النار ثم ضيفي بصل مفروم ناعم واتركيه حتى يحمر وضيفي الكبدة والكمون والبابريكا وبقدونس مفروم وملح وفلفل أسود ثم ضيفي خليط البطاطس والبصل قارومة.

وذوبي الديمي جلاس مع ماء وضيفيه واتركيه على نار هادئة حتى ينضج ثم قدمي الكبدة بالبطاطس ساخنة مع الأرز أو العيش.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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