تعرف علي أشهر مستريحين استولوا على أموال الأهالي .. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › تعرف علي أشهر مستريحين استولوا على أموال الأهالي .. فيديو

صورة الخبر: أشهر مستريحين استولوا على أموال الأهالي
أشهر مستريحين استولوا على أموال الأهالي


تحولت بين يوم وليلة طموحات وأحلام العشرات من الشباب وكبار أصحاب رؤوس الماشية فى أسوان لسراب، بعدما استولى "مستريح رؤوس الماشية" الشهير بمصطفى البنك على أموالهم بداعى منحهم مبالغ مالية أعلى من أسعارها الحقيقة خلال 21 يوما.



وأشار تقرير مصور إلى أن مصطفى سائق توك توك جمع ملياري جنيه من الأهالي وهرب في محافظة أسوان، وكان محكوما عليه في عدة قضايا لكنه قضى فترة عقوبته وخرج مؤخرا من السجن، وذاع صيته في قريته "البصيلية" بأنه يقوم بتشغيل الأموال وبعد 21 يوما يردها بالرباح.

وكانت طريقته في جمع الأموال هذه المرة مبتكرة فلم يأخذ أموالا من الأهالى بل كان يشترى مواشيهم.



ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى:

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف علي أشهر مستريحين استولوا على أموال الأهالي .. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45979

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager