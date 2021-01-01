تعرف علي أشهر مستريحين استولوا على أموال الأهالي .. فيديو



أشهر مستريحين استولوا على أموال الأهالي أشهر مستريحين استولوا على أموال الأهالي



تحولت بين يوم وليلة طموحات وأحلام العشرات من الشباب وكبار أصحاب رؤوس الماشية فى أسوان لسراب، بعدما استولى "مستريح رؤوس الماشية" الشهير بمصطفى البنك على أموالهم بداعى منحهم مبالغ مالية أعلى من أسعارها الحقيقة خلال 21 يوما.







وأشار تقرير مصور إلى أن مصطفى سائق توك توك جمع ملياري جنيه من الأهالي وهرب في محافظة أسوان، وكان محكوما عليه في عدة قضايا لكنه قضى فترة عقوبته وخرج مؤخرا من السجن، وذاع صيته في قريته "البصيلية" بأنه يقوم بتشغيل الأموال وبعد 21 يوما يردها بالرباح.

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وكانت طريقته في جمع الأموال هذه المرة مبتكرة فلم يأخذ أموالا من الأهالى بل كان يشترى مواشيهم.ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى: