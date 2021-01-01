إطلاق لعبة الباتل رويال المجانية الأسبوع المقبل..لهواتف أندرويد وآيفون..



لعبة الباتل رويال لعبة الباتل رويال

حددت شركة EA، موعد الإطلاق الرسمي لـ لعبة الباتل رويال المجانية Apex Legends Mobile، والتي ستصل إلى الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS بجميع أنحاء العالم الأسبوع المقبل.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كانت لعبة الباتل رويال الشهيرة Apex Legends Mobile قيد التطوير منذ فترة طويلة، واليوم، تم الإعلان عن تاريخ الإطلاق العالمي للنسخة المحمولة من اللعبة، والتي ستكون متاحة على الهواتف الذكية ابتدأ من يوم 17 مايو الجاري.



موعد طرح لعبة Apex Legends Mobile

وتعد لعبة Apex Legends واحدة من أشهر ألعاب إطلاق النار متعددة اللاعبين في صناعة ألعاب الفيديو وتتميز بتنسيق royale لوضع اللعبة الرئيسي، وقد قرر الاستوديو المطور للعبة Apex إطلاق النسخة المحمولة من اللعبة للهاتف المحمول، بعد النجاح الذي حققته لعبة ببجي PUBG ونسختها الخاصة بالهواتف المحمولة على مستوي العالم.

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وعلى الرغم، من أنه سيتم إطلاق النسخة المحمولة من لعبة Apex Legends عالميا في 17 مايو 2022، إلا أنها كانت متاحة على كل من نظامي iOS و Android، في مناطق معينة لبعض الوقت، لذا لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدارها العالمي الرسمي حتى وقت قريب.واعتبارا من 17 مايو الجاري، ستكون نسخة الهاتف المحمول من لعبة Apex Legends، متاحة أخيرا للتنزيل على متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ومتجر Apple App لهواتف آيفون.ومع اطلاق عرض الموسم الاول من لعبة Apex Legends، الذي سيكون متاح من اليوم الاول لاطلاقها، سيتمكن جميع اللاعبين الذين قاموا بتسجيل مسبق للعبة على أي من النظامين، من الحصول على بعض المكافأت المجانية احتفالا بالإطلاق والتي ستكون متاحة لهم يوم 17 مايو المقبل.متطلبات تنزيل لعبة Apex Legends Mobileوأوضحت شركة “EA” المتطلبات الخاصة لتنزيل إصدار لعبة Apex Legends Mobile، على الهواتف الذكية، حيث تتوافق اللعبة مع الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد بداية من الإصدار Android 8.1 على الأقل، ويشترط أن يقترن الجهاز بما يصل إلى 3 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وبينما سيحتاج مستخدمو هواتف آيفون إلى هاتف يعمل بنظام التشغيل IOS 9، أو IOS 10، من آبل بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائية لا تقل عن 2 جيجابايت.