تعلم كيف تفعيل وضع الشبح في السناب لإخفاء موقعك عن الآخرين

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يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تفعيل وضع الشبح في السناب، حيث يرغب البعض في إخفاء مواقعهم عن الآخرين، إذ أن خاصية تتبع الموقع قد تكون مزعجة في بعض الأحيان وتجعلك تشعر بالقلق بأن شخصًا ما قد ينظر إلى مكانك أو إلى أين أنت ذاهب، لذلك ستساعدك طريقة تفعيل وضع الشبح في السناب في إخفاء موقعك عن الآخرين و اخفاء آخر ظهور لك على سناب شات snapchat.



طريقة تفعيل وضع الشبح في السناب

أطلق موقع سناب شات ميزته الكبيرة Snap Map أو خريطة سناب لمستخدمي على الهواتف الذكية في شهر يونيو من عام 2017، والتي من شأنها أن تجعلك تلتقي بالأصدقاء في الحياة الواقعية بدلا من مجرد مشاهدة حياة بعضكم البعض على هواتفكم، من خلال مشاركة موقعك الحالي على خريطة المنصة والذي يظهر للأصدقاء أو الأشخاص المهتمين بك على الخريطة والتحديثات عند فتح تطبيق سناب شات.



كيف اخفي موقعي في السناب

في هذه الحال قد ترغب في إخفاء موقعك عن الآخرين و اخفاء آخر ظهور لك على خريطة سناب شات، حتى لا يعرف الأشخاص الذين تراسلهم موقعك من خاصية الموقع الموجودة على الموقع، من أجل حماية خصوصيتك يمكنك تفعيل وضع الشبح في السناب لاخفاء موقعك.

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كيف اخفي موقعي في السناب للاندرويد1. افتح تطبيق سناب شات Snapchat وعلى شاشة الكاميرا، انقر على رمز Bitmoji في الجزء العلوي الأيسر أو أيقونة الشبح Ghost إذا لم تقم بإنشاء واحدة لنفسك حتى الآن.2. اضغط على رمز الترس أعلى يمين الشاشة، للوصول إلى الإعدادات Settings.3. ضمن “الإعدادات”، مرر لأسفل إلى قسم “من يمكنه ...”، ثم حدد See My Location.4. بعد ذلك، قم بتبديل وضع الشبح أو Ghost Mode إلى وضع التفعيل ON.5. ستحصل على 3 خيارات يمكنك الاختيار من بين:3 ساعات أو 24 ساعة، أو حتى إيقاف التشغيل على التوالي أثناء تمكين وضع الشبح.6. حدد الفاصل الزمني المطلوب، حتي يعمل خيار إيقاف التشغيل بشكل مشابه للوضع اليدوي الذي كان موجودا في وقت سابق.كيف اقفل خريطة السناببمجرد اتمام الخطوات السابقة يتم إيقاف التشغيل، يتم تعطيل خريطة سناب Snap Map، حتى تقوم بإيقاف تشغيل وضع الشبح Ghost يدويا، بينما بالنسبة للخيارين الآخري، يمكنك دائما إيقاف تشغيل وضع الشبح أو Ghost Mode قبل الوقت المحدد يدويا إذا كنت ترغب في ذلك باتباع نفس الخطوات.طريقة إيقاف الموقع في السناب1. افتح تطبيق سناب ثم اضغط على أيقونة ملفك الشخصي.2. اضغط على أيقونة الإعدادات في أعلى الزاوية اليمنى.3. مرر لأسفل نحو قسم “من يمكنه …” ثم انقر على (مشاهدة موقعي)، يتيح الإعداد الافتراضي لأصدقائك رؤية موقعك.4. من صفحة إعدادات الموقع، حدد أحد الخيارات التالية، لتغيير الإعداد الافتراضي- أصدقائي.-أصدقائي ، باستثناء …- فقط هؤلاء الأصدقاء.5. انقر فوق أي من هذين الخيارين لتحديد الأسماء من قائمة جهات اتصالك في سناب شات.6.6. ارجع إلى الصفحة الرئيسية حيث تكون الكاميرا قيد التشغيل واسحب لأسفل لفتح الخريطة.7. يمكنك رؤية موقعك على الخريطة على شكل شبح سناب شات باللونين الأزرق والأبيض، حيث يتيح ذلك لك معرفة أنك أوقفت تتبع الموقع بنجاح.كيف احدد موقع شخص عن طريق السناب- افتح تطبيق سناب بالنقر على آيقونته على الهاتف.- اسحب شاشة الهاتف إلى اليمين مرتين متتاليتين وذلك بعد فتح برنامج السناب على الكاميرا.- سيتم نقلك إلى خريطة سناب شات وسيظهر فيها مواقع أصدقائك على الخريطة وهل هو متصل الآن أم لا، مع توفير معلومات آخر ظهور له.- مواقع أصدقائك على الخريطة ستظهر على شكل رموز إيموجي، انقر على أي رمز منهم لتتمكن من اظهار حالته في الوقت الحالي والتي تم مشاركتها على التطبيق.