تسريبات عن هاتف أوبو الجديد Oppo Reno8 Pro..بمواصفات منافسة..

كشفت تسريبات من مصادر موثوقة عن تفاصيل جديدة حول هاتف أوبو القادم Oppo Reno8 Pro، لينضم لعائلة Reno8 الجديدة والتي من المقرر إطلاقها خلال الفترة القريبة القادمة بالأسواق العالمية.
وذكر موقع Gizmochina التقني، أن هاتف أوبو المنتظر Oppo Reno8 Pro سيأتي بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، بدقة Full HD Plus، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز كما أنه مزود بقارىء بصمة داخل الشاشة نفسها.
وعن إعدادات الهاتف فهاتف أوبو Oppo Reno8 Pro، يمتلك معالج قوي من شركة ميدياتك التايوانية، من نوع Dimensity 8100 جنبا إلى جنب مع معالج MariSilicon X NPU الخاص بأوبو ذي يضيف ميزات مدهشة للتصوير، كما سيقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت بالإضافة إلى إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية من نوع microSD.
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