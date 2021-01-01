تطلق ريلمي تابلت Realme Pad Mini في الأسواق الأوروبية بمواصفات مميزة وسعر رخيص

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا جهاز التابلت Realme Pad Mini في الأسواق الأوروبية بعدد من المواصفات المميزة، والتى تختلف عن المواصفات التى تم إطلاق الجهاز بها في شهر أبريل الماضي عندما تم الإعلان عنه في الصين بالإضافة إلى سعر رخيص.
وبحسب موقع Notebookcheck ، فإن تابلت Realme Pad Mini يأتي بشاشة من نوع LCD IPSقياس 8.7 بوصة مع حواف جانبية رفيعة ما عدا الجزء العلوي والسفلي أكثر سمكًا قليلاً للتعامل بشكل أفضل عند الوضع الأفقي، مع دقة 1340 × 800 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، كما يحتوي على ميزة تحسين الفيديو.
ويقدم تابلت ريلمي Realme Pad Mini كاميرا رئيسية خلفية بدقة 8 بفتحة عدسة f / 2.0 ميجابكسل، مع عدم وجود فلاش LED ، وكاميرا أمامة بدقة 5 ميجا بيكسل مع مع فتحة عدسة f / 2.2.
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