تطلق ريلمي تابلت Realme Pad Mini في الأسواق الأوروبية بمواصفات مميزة وسعر رخيص



Realme Pad Mini Realme Pad Mini

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا جهاز التابلت Realme Pad Mini في الأسواق الأوروبية بعدد من المواصفات المميزة، والتى تختلف عن المواصفات التى تم إطلاق الجهاز بها في شهر أبريل الماضي عندما تم الإعلان عنه في الصين بالإضافة إلى سعر رخيص.



وبحسب موقع Notebookcheck ، فإن تابلت Realme Pad Mini يأتي بشاشة من نوع LCD IPSقياس 8.7 بوصة مع حواف جانبية رفيعة ما عدا الجزء العلوي والسفلي أكثر سمكًا قليلاً للتعامل بشكل أفضل عند الوضع الأفقي، مع دقة 1340 × 800 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، كما يحتوي على ميزة تحسين الفيديو.



ويقدم تابلت ريلمي Realme Pad Mini كاميرا رئيسية خلفية بدقة 8 بفتحة عدسة f / 2.0 ميجابكسل، مع عدم وجود فلاش LED ، وكاميرا أمامة بدقة 5 ميجا بيكسل مع مع فتحة عدسة f / 2.2.

قد يعجبك أيضا...

ويعمل تابلت ريلمي Realme Pad Mini بمعالج من نوع Unisoc T616 بوحدة معالجة مركزية ثماني النواة مع وحدة رسومات Mali-G57 MP1، وذاكرة عشوائية تبدأ من 3 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 32 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 12 .ويحتوى تابلت ريلمي Realme Pad Mini على بطارية بسعة كبيرة 6400 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع 18 واط، مع منفذ USB-C و مقبس الصوت 3.5 ملم، ويبلغ وزنه 372 جرامًا.ويبدأ سعر تابلت ريلمي Realme Pad Mini في الأسواق الأوروبية من 180 يورو أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 500 جنيه مصري .