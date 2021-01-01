ماسك يعلق إتمام صفقة تويتر وانهيار للأسهم بأكثر من 20 ?



إيلون ماسك إيلون ماسك

قرر رجل الأعمال، إيلون ماسك تعليق صفقة استحواذه على تويتر Twitter بعد أيام قليلة من إعلان الاستحواذ على الشركة بقيمة 44 مليار دولار مما أدى لانخفاض أسهم تويتر بأكثر من 20 ? .



وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية فإن ماسك كتب على صفحته الرسمية بتويتر "صفقة تويتر معلقة مؤقتًا في انتظار التفاصيل التي تؤكد بأن الحسابات المزيفة تمثل بالفعل أقل من 5? من المستخدمين".



وواجه تويتر مشكلة البريد العشوائي والحسابات المزيفة لسنوات ، وقد أقرت الشركة سابقًا أن تقليل الحسابات المزيفة والخبيثة من شأنه أن يلعب دورًا رئيسيًا في قدرته على الاستمرار في النمو.

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وفقا للشبكة فإنه من غير الواضح سبب تراجع إيلون ماسك عن الصفقة؛ حيث سيكون ماسك مدينًا لتويتر برسوم بقيمة مليار دولار إذا ألغى الصفقة إلا أنه كتب لاحقا في تغريدة أخرى: "ما زلت ملتزمًا بالاستحواذ".ويعتقد البعض أنه إيلون ماسك يبتعد ببساطة عن الصفقة بالتحجج بحسابات التسجيل والحسابات المزيفة والبريد العشوائي على تويتر كوسيلة للخروج من هذه الصفقة في سوق متغير بشكل كبير.ويرى الخبراء أن الطريقة التي أعلن بها ماسك عن توقف الصفقة كانت غير معتادة ، على الأقل من خلال معايير الاندماج والاستحواذ العادية للشركات.وغادر اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في تويتر ، حيث قال قال الرئيس التنفيذي باراغ أجراوال إن قادة تويتر للمنتجات الاستهلاكية والإيرادات سيغادرون الشركة، فيما قالت كاثرين هيل، المتحدثة باسم تويتر إن الشركة اوقفت معظم عمليات التوظيف وعلقت جميع التعيينات غير الضرورية.وفي وقت سابق، قال ماسك إنه سيلغي الحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذا تمت عملية الاستحواذ عليه، الأمرالذى أكد مخاوف المسئولين الأمريكيين من عودة ترامب بشكل طبيعي لتويتر.