تطلق سامسونج جهاز Galaxy Tab S6 Lite للعام 2022 بسعر 400 يورو



Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن جهازها اللوحي Galaxy Tab S6 Lite للعام 2022 الذي ينطلق بنظام تشغيل Android 12.



يتميز جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S6 Lite بشاشة LCD بحجم 10.4 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما يدعم الجهاز قلم S.



أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي Snapdragon 720G بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، مع دعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

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كما يأتي جهاز Galaxy Tab S6 Lite بنظام تشغيل Android 12، وواجهة One UI 4.0، وينطلق بسعر 400 يورو للنموذج المميز بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت.أيضاً يدعم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 7040 mAh، كما يضم اثنان من مكبرات AKG الصوتية بتقنية Dolby Atmos، ويضم الجهاز منفذ 3.5مم.