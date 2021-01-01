تطلق سامسونج جهاز Galaxy Tab S6 Lite للعام 2022 بسعر 400 يورو

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن جهازها اللوحي Galaxy Tab S6 Lite للعام 2022 الذي ينطلق بنظام تشغيل Android 12.
يتميز جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S6 Lite بشاشة LCD بحجم 10.4 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما يدعم الجهاز قلم S.
أيضاً ينطلق الجهاز اللوحي Snapdragon 720G بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، مع دعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.
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