ينطلق هاتف Moto G82 برقاقة معالج Snapdragon 695 وسعر 330 يورو



Moto G82 Moto G82

أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G82 الذي ينطلق بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع دعم التثبيت البصري.



يتميز Moto G82 بشاشة OLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 100%.



كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة micro SD.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وتدعم التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة، ويأتي مستشعر macro الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل.ويأتي Moto G82 بمستشعر للبصمة في الشاشة، كما يدعم زر التشغيل الرئيسي المستخدم أيضاً بميزة إستشعار البصمة.كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، أيضاً يدعم Moto G82 اثنان من شرائح SIM، ويأتي بفتحة منفصلة لبطاقة micro SD، ويضم منفذ 3.5مم للسماعات.وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة My UX، ويتوفر الهاتف بألوان الأبيض والرمادي بسعر 330 يورو.