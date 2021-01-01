الدول العربية على موعد مع ظاهرة فلكية "البدر العملاق" الأحد المقبل

سيكون هواة رصد الظواهر الفلكية على موعد مع ظاهرة فلكية تعرف بـ "البدر العملاق"، حيث ستتزين سماء الدول العربية يوم الأحد المقبل 15 مايو بأول بدر عملاق خلال 2022.
وقالت الجمعية الفلكية بجدة السعودية إن "ظاهرة البدر العملاق التي سيراها الجميع في سماء الوطن العربي الأحد المقبل هي الأولى هذا العام، ونظرا لأن القمر البدر سيكون عملاقا، حيث سيكون القمر البدر لشهر شوال أقرب قليلا إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر".
والبدر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (القمر الحضيض).
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