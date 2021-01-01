ارتفاع بسيطة بأسعار موديل 2022 من شيري تيجو 7 في مصر

شيري تيجو 7
بشكل رسمي وباعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر بدأت شركة جي بي غبور أوتو في تقديم زيادة سعرية بسيطة على موديل 2022 من سيارتها شيري تيجو 7 المجمعة محليا، حيث شهد هذا الموديل زيادة أقصاه 10 آلاف جنيه، وذكرت الشركة أسعار موديل 2022 من شيري تيجو 7 في مصر كالتالي بعد الزيادة:
- فئة أولى من 340 إلى 349 ألف جنيه (زيادة 9000 جنيه).
- فئة ثانية من 365 إلى 375 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).
وتشترك فئات هذه السيارة في حملهم لنفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.
وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:
فئة أولى:
- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.
- أنظمة المكابح ABS وEBD.
- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.
- نظام توازن الكتروني ESP.
- مصابيح أمامية LED نهارية وخلفية LED.
- مرايات جانبية قابلة للتسخين.
- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.
- شاشة 4.5 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.
- نظام صوتي يضم 4 سماعات.
- مفتاح ذكي.
- مثبت سرعة.
- زجاج خلفي داكن.
الفئة الثانية:
تشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:
- وسائد هوائية جانبية.
- مقاعد جلدية.
- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.
- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة السيارة.
- منافذ USB خلفية.
- حامل أكواب خلفي.
- فتحة سقف بانورامية.
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