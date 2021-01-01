وكيل رينو يرفع أسعار كادجار 2022 بالسوق المحلي..مرة أخرى..



رينو رينو

أعلنت مؤخرا شركة EIM وكيل رينو في مصر عن زيادات سعرية جديدة بسبب ارتفاع أسعار الدولار الجمركي على جميع سياراتها في مصر ومن ضمنهم رينو كادجار 2022 التي تنتمي لفئة سيارات SUV وكروس أوفر الرياضية، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي بعد تقديم الزيادة:



- فئة Vision بسعر 453 ألف جنيه (بدون زيادة).



- فئة Dynamic بسعر 493 ألف جنيه (بدون زيادة)لأف جنيه).

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- فئة Intense من 503 إلى 520 ألف جنيه (زيادة 17 ألف جنيه).- فئة Signature من 513 إلى 530 ألف جنيه (زيادة 17 ألف جنيه)لأف جنيه).وتشترك هذه الفئات الأربعة في نفس المحرك، وهو مكون من 4 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1200 سي سي وقوته 130 حصان و205 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- 6وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ESP الالكتروني للحفاظ على ثبات السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- سنسور خلفي لركن السيارة.- مثبت سرعة.أما بالنسبة لتجهيزات الفئة الثانية فتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات باطواق (جنوط) رياضية بمقاس 18 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- طي المرايات الجانبية كهربائيا.- نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح.- سنسور مطر.- شاشة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام ملاحي GPS.وتشمل تجهيزات الفئة الثالثة التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات باطواق (جنوط) رياضية بمقاس 19 بوصة.- كاميرا خلفية.- سنسور أمامي وخلفي.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيا.- مقاعد أمامية بخاصية التدفئة.- فتحة سقف بانورامية.