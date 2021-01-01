ترفع ” الأمل ” أسعار سيارات لادا جرانا موديل 2022



لادا جرانا لادا جرانا

انضمت سيارات لادا جرانا موديل 2022 إلى موجة الارتفاعات الجديدة التي بدأت بعد عيد الفطر؛ حيث أعلنت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، الوكيل الحصري لعلامة لادا الروسية في مصر، عن زيادة أسعار فئات سيارتها المطروحة في السوق المحلية، بقيم تراوحت ما بين ألفي جنيه وسبعة آلاف جنيه.



حيث بلغت أسعار سيارات لادا جرانتا موديل 2022 للفئة الأولى المانيوال 197 ألف جنيه مقارنةً بسعر 195 ألفاً سابقاً، وذلك بفارق ألفي جنيه، بينما سجلت الفئة الثانية الأوتوماتيك سعر 232 ألف جنيه بدلاً من 225 ألف بفارق 8 آلاف جنيه، أما الفئة الثالثة فصعدت إلى 238 ألف جنيه مقابل 235 ألفاً في شهر مارس الماضي وذلك بفارق 3 آلاف وفقاً للأسعار الرسمية المعلنة من الشركة.



مواصفات لادا جرانتا موديل 2022

وتتوفر سيارات لادا جرانتا موديل 2022 من الفئة المانيوال في السوق المحلية بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.8 لتر عند قطع مسافة 100 كم، مع سعة خزان الوقود 50 لتر.

قد يعجبك أيضا...

أما الفئتين الثانية والثالثة من السيارة فيعتمدا على محرك ينتج قوة 98 حصان، وعزم 145 نيوتن/ متر، ويتصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك، بمتوسط استهلاك للوقود نحو 7.2 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتضمنت لادا جرانتا موديل 2022 في الفئة القياسية مجموعة من وسائل الأمان والسلامة، منها وسائد هوائية للسائق، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل الإليكتروني EBD، ونظام التحكم بالفرامل BAS، ونظام منع السرقة ايموبيليزر، ونظام تثبيت كرسي الأطفال، ونظام مساعد الفرامل، وأحزمة أمان جانبية خلفية وأمامية ثلاثية النقاط، نظام أمان للأطفال بالأبواب الخلفية، نظام تثبيت كرسي للأطفال، دعامات فولاذية للأبواب، ويزيد عليها بالفئات الأوتوماتيك نظام إنذار ضد السرقة، ووسائد هوائية للراكب الأمامي.تجهيزات لادا جرانتا 2022وتضمنت سيارات لادا جرانتا موديل 2022 مجموعة من الكماليات والتجهيزات اشتملت على زجاج أمامي كهربائي، ومصابيح إضاءة نهارية، نظام الغلق المركزي، زجاج خلفي ملون، تكييف هواء يدوي، مقاعد جلد، 3 مساند رأس بالمقاعد الخلفية، مقاعد أمامية قابلة للتعديل، زجاج خلفي ضبابي، مرايا داخلية مضادة للانعكاس الضوئي، حامل أكواب وصندوق تخزين، تحكم في مستوى الإضاءة، فتح صندوق الأمتعة كهربائيا،ً مصباح فرامل بالزجاج الخلفي،ساعة رقمية، وجنوط مقاس 14 بوصة، راديو مزود بمدخل USb، Aux.ويضاف بالفئة الأوتوماتيك الثانية والثالثة مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية بالإشارات، تكييف هواء أوتوماتيك، وزجاج خلفي كهربائي، وراديو وبلوتوث SD, USB.