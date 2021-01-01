في مصر انطلاق الموسم العاشر لأكبر جولة للدراجات النارية

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أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء أكبر جولة للدراجات النارية في مصر للموسم العاشر على التوالي، وبمشاركة 1500 دراجة نارية، بدايةً من بوابات العين السخنة مرورا بمدينة الجلالة حتى بورتو السخنة.



أضاف صبحي أن الهدف من هذه الجولة الكبيرة للدراجات النارية هو إظهار الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة، والتي تم إنشاؤها في عهد رئيس الجمهورية، والتي تراعي في تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة بالدراجات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى على أرض مصر.