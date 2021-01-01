تعلن “المنصور” زيادة جديدة على أسعار MG 5 موديل 2022

أعلنت مجموعة المنصور الوكيل الحصري للعلامة التجارية MG في مصر، عن زيادات جديدة في أسعار السيارة MG 5 موديل 2022 بقيمة 15 ألف جنيها على فئاتها الثلاثة المطروحة في السوق المحلية.
أسعار MG 5 موديل 2022
ارتفعت أسعار الفئة الأولى للسيارة MG 5 موديل 2022 “Standard” 304.990 ألف جنيه بدلا من 289.990، وسجلت الفئة الثانية “Comfort ” بعد الزيادة سعر 324.990 ألفاً بدلا من 309.990 جنيها، أما الفئة الثالثة Luxury” فأصبحت تباع بسعر 344.990 ألفاً بدلا من 329.990 ألفًا.
مواصفات MG 5 موديل 2022
وتتوفر السيارة الصينية MG 5 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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