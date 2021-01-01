تعلن “المنصور” زيادة جديدة على أسعار MG 5 موديل 2022



MG 5 MG 5

أعلنت مجموعة المنصور الوكيل الحصري للعلامة التجارية MG في مصر، عن زيادات جديدة في أسعار السيارة MG 5 موديل 2022 بقيمة 15 ألف جنيها على فئاتها الثلاثة المطروحة في السوق المحلية.



أسعار MG 5 موديل 2022

ارتفعت أسعار الفئة الأولى للسيارة MG 5 موديل 2022 “Standard” 304.990 ألف جنيه بدلا من 289.990، وسجلت الفئة الثانية “Comfort ” بعد الزيادة سعر 324.990 ألفاً بدلا من 309.990 جنيها، أما الفئة الثالثة Luxury” فأصبحت تباع بسعر 344.990 ألفاً بدلا من 329.990 ألفًا.



مواصفات MG 5 موديل 2022

وتتوفر السيارة الصينية MG 5 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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وتشمل على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، كما تتوفر بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها “الوسائد هوائية، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات “TPMS”.وتحتوى على مجموعة التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «خاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايا الخارجية كهربائية، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من ( عدد 4 مكبرات صوتية، و بلوتوث، وUSB)، وغيرها».