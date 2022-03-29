مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل × 7 معلومات..وقود نظيف أقل تكلفة..



الغاز الطبيعى الغاز الطبيعى

أدت مشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي لزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بوتيرة سريعة وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكانت كالتالى..



1- 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعى في منازلهم فى جميع محافظات مصر.



2- نجح قطاع البترول فى تحقيق طفرة باستخدامات الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ 8 الماضية.

قد يعجبك أيضا...

3-هذه الخدمة الحضارية تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطن.4- أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق في آخر 8 سنوات فقط.5- تم توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة.6-يتم حالياً توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى .7-وصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.4 مليون وحدة سكنية، حالياً على مستوى الجمهورية.يذكرأن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .