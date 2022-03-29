خلال الأسبوع الماضى..تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية

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تصدر سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 11.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 511.7 مليون جنيه، يليه سهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 11.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 322.9 مليون جنيه.



وجاء فى المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 14.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 236.1 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 38.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 186.5 مليون جنيه، ثم "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول 9.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 164.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفى المركز السادس "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 64.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 155.7 مليون جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول 34.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 143.1 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 16.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 136.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الشرقية-إيسترن كومباني"، بحجم تداول 9.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 103.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 17.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 99.4 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 10678.98 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 1832.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.28% ليغلق عند مستوى 2786.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.59% ليغلق عند مستوى 13182.57 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 3692.35 نقطة.

