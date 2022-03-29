أبرز 10 معلومات عن منظومة الإيصال الإلكترونى..بعد تشغيلها تجريبيًا..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، منتصف أبريل الماضي، وتعتزم وزارة المالية إلزام الممولين بالمنظومة اعتبارًا من 1 يوليو، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي.تاكس"، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 أسئلة عن المنظومة.



س- ما هو الإيصال الإلكتروني؟

ج- يمكن تعريف الإيصال الإلكتروني على أنه مستند ورقي يثبت معاملات بيع السلع و/أو الخدمات ويكون له مكونات وخصائص محددة يتم إعداده وإرساله واستلامه بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب المصلحة.



س- وما هو الفرق بين الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية؟

ج- الفرق الرئيسي بين الإيصال والفاتورة

قد يعجبك أيضا...

• الإيصال الإلكتروني (يستهدف المستهلك النهائي)• الفاتورة الإلكترونية (تستهدف التجار والشركات)س- كيف يتم التواصل مع مصلحة الضرائب في حالة وجود أي استفسارات؟ج- تعمل المصلحة في تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم من خلال بريد إلكتروني وخط ساخن.س- ما هي خصائص منظومة الإيصال الإلكتروني؟ج- رقم فريد للإيصال لا يتكرر، شكل ومحتوى موحد للإيصال، تكويد موحد للسلع والخدمات، تسليم الإيصال بشكل لحظي للمشتري للتأكد من كامل بيانات الإيصال، حفظ بيانات الإيصال وإمكانية استعراضها وطباعتها.س- ما هو الرقم الفريد والتعريفي للإيصال UUID؟ج- هو رقم فريد لكل مستند لا يتكرر على مستوى المنظومة ويختلف عن رقم الإيصال الداخلي للبائع.س- ما المقصود بالتكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني؟ج- التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني هو ربط نظام المبيعات لدي الممولين مع منظومة الإيصال الإلكتروني.س- وما هي الخطوات المطلوبة للتكامل مع المنظومة؟ج- التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق مجموعة APIs والتي توفرها الشركة المنفذة للحل الفني كما توفر المصلحة منصة لشرح خطوات التكامل.س- هل هناك ربط بين منظومة الإيصال الإلكتروني والإقرار الإلكتروني؟ج- سيتم الربط في المرحلة تالية.س- هل التعامل بالمنظومة سيتيح للبائع التعامل مع الشركات؟ج- نعم تتيح المنظومة للبائع التعامل مع شركات وسيتم إدراج رقم التسجيل الضريبي، وفي حالة التعامل مع أفراد أو غير مسجلين سيتم إدراج الرقم القومي عندما يكون حجم التعامل فوق حد معين يحدده القانون.س- كيف يتم مراجعة الإيصال من جانب المشتري؟ج- عند إتمام عملية الدفع يتم تسليم الايصال إلى المشتري والذي يتمكن من خلاله (SCAN QR CODE) للاطلاع على بيانات الإيصال ومراجعته.