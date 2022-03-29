سعر الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، في مصر، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية، وسعر الدولار أمام الجنيه المصري.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 753 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 968 جنيهًا.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1130 جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1291 جنيهًا.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5650 جنيهًا.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11300 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 22600جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9090 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيًا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةلامس الذهب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما أبقى ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأمريكية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس.