ابتعد عنها تماما .. 5 تصرفات خاطئة تفعلها تجعلك «قليل الذوق»..

توجد الكثير من التصرفات الخاطئة التي يفعلها بعض الناس بشكل يومي، سواء بقصد أو دون قصد، وتجعل المحيطين بهم ينفرون منهم وينزعجون أو يشعرون أنهم في موقف محرج بسبب ما يحدث منهم من أفعال ويصفونهم بـ«قلة الذوق».
وتقدم خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، 5 تصرفات غير مناسبة وصفتها بـ«قلة الذوق»، ولابد على أي شخص أن يفعلها الابتعاد عنها تماما، خاصة أن هناك من يقوم بذلك دون قصد، ولا يعلم أن هذه الأمور خاطئة لذا هذه فرصة للتحسين من النفس، وفيما يلي التفاصيل.
5 تصرفات تفعلها تجعلك قليل الذوق
- من التصرفات غير المحترمة، أن تخبر شخصا بأنك ستذهب إليه بمفردك، ثم يكتشف مجيئك مع صديق لك دون علمه.
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