ابتعد عنها تماما .. 5 تصرفات خاطئة تفعلها تجعلك «قليل الذوق»..

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توجد الكثير من التصرفات الخاطئة التي يفعلها بعض الناس بشكل يومي، سواء بقصد أو دون قصد، وتجعل المحيطين بهم ينفرون منهم وينزعجون أو يشعرون أنهم في موقف محرج بسبب ما يحدث منهم من أفعال ويصفونهم بـ«قلة الذوق».



وتقدم خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، 5 تصرفات غير مناسبة وصفتها بـ«قلة الذوق»، ولابد على أي شخص أن يفعلها الابتعاد عنها تماما، خاصة أن هناك من يقوم بذلك دون قصد، ولا يعلم أن هذه الأمور خاطئة لذا هذه فرصة للتحسين من النفس، وفيما يلي التفاصيل.



5 تصرفات تفعلها تجعلك قليل الذوق

- من التصرفات غير المحترمة، أن تخبر شخصا بأنك ستذهب إليه بمفردك، ثم يكتشف مجيئك مع صديق لك دون علمه.

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- من أكثر التصرفات الخاطئة والبعيدة تماما عن الإتيكيت أن يتكلم شخصان بصوت خافت ومعهما شخص ثالث يقف بالقرب منهما ما يجعله يشعر بأنه في موقف محرج شديد وأنه غير مرغوب في تواجده.- عندما يتحدث الشخص بصوت غير واضح ولا يستطع الطرف الآخر الاستماع للكلام ما يجعله يطلب منه إعادة الحديث ليتمكن من الفهم، هذا يعتبر من التصرفات الخاطئة.خبيرة الإتيكيت: مينفعش تفضل ترن الجرس كتير- من التصرفات التي تدل على قلة الذوق، عندما يعمل الضيف على الاستمرار في وضع يده على جرس الباب حتى يفتح أفراد المنزل له.- إذا كنت ضيفا ودخلت المنزل وقررت اختيار مكان الجلوس، هذا يعتبر تصرف غير لائق، لأنه يجب انتظار صاحب المنزل بالإشارة لك في المكان المناسب.